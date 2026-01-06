花蓮馬太鞍溪緊急疏濬廉政平台啟動 (圖)
經濟部水利署第九河川分署6日在花蓮縣光復鄉成立「馬太鞍溪緊急疏濬工程採購廉政平台」，透過跨部會、跨專業合作，全面強化工程採購與執行階段的風險控管。（水利署九河分署提供）
中央社記者李先鳳傳真 115年1月6日
