花蓮馬太鞍溪臨時便道 預計中午完成搶修恢復通車

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮馬太鞍溪河川水位因颱風豪雨及堰塞湖影響，臨時便道局部遭洪水沖毀淹沒，搶修期間多次暴漲洪水又沖毀改道的水路；公路局日夜搶修，預計今天中午12時完成搶修恢復通車。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段今天發布訊息表示，本月10日馬太鞍溪河川水位因鳳凰颱風豪雨及堰塞湖影響，台9線馬太鞍溪橋臨時便道局部遭洪水沖毀淹沒，當日就預警性封路，並迅速撤離現場人員與機具，人車均獲安全保障。

災後，進行安全檢視及損壞評估，15日北側水位稍退即進場積極搶修，但搶修期間遭逢多次因暴漲洪水沖毀已完成改道的水路，搶修團隊不畏艱難，克服河床淤高及湍急水流，並於南北向便道各增設1座長24公尺的小跨度鋼便橋，以利加大通洪斷面。

花蓮工務段指出，台9線馬太鞍溪橋臨時便道採過水道路設計，便道布設高程除銜接堤頂段外，儘量貼近現地河床，並依既有水路設置3道涵管水道，配合降挖涵管段的上下游河床，增加水道深度，以降低便道及涵管高程，避免造成阻水。

由於便道為臨時性的過水道路，不考慮耐洪性，於遭遇較高水位變化時，配合上游設置的水位計自動監測，啟動預警性封路。

花蓮工務段說明，鳳凰颱風災害造成南下便道路基340公尺遭沖毀及土砂溢淹高約2.5公尺；北上便道150公尺遭沖毀及土砂溢淹高約1公尺，南下及北上3道涵管未受損。

因鳳凰風災後水道由北側往南偏離，已增設24公尺長的小跨度鋼便橋（每跨8公尺）因應，便道路基及底層利用現地河床土砂整理構築臨時便道，而能於最短時間內搶修完成。

花蓮工務段指出，經全力日夜搶修，包含路基面路面修復、涵管補強、清理及標線、安全設施等工程，目前各項作業已進入最後整備階段，預計今天中午12時可完成搶修恢復通車，但仍禁行全聯結車，限速30公里/每小時，籲請用路人減速慢行，並依現場人員指揮通行。（編輯：黃世雅）1141129