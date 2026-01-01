花蓮馬太鞍溪鋼便橋上午10點通車 涵管便道將拆除

馬太鞍溪鋼便橋今天上午10點通車。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日潰決造成下游洪災，也沖毀台9線馬太鞍溪橋，在鳳凰颱風後二次修復的溪底便道今天功成身退，在馬太鞍溪橋斷橋原線興建鋼便橋，提前半個月於今天上午10點通車。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，為利台9線馬太鞍溪鋼便橋改道通車後之行車安全，於通車一週的去年12月24日、前天30日二次邀集花蓮縣政府、鳳林鎮公所、光復鄉公所、花蓮縣警察局、鳳林分局、交通隊及水利署第九河川分署等單位現勘改道措施，預計今天上午10時正式通車。通車前上午9時30分至10時00分實施機動管制調整交維改道措施完善後，10時整由台9線231k+649(鳳林端)及台9線232k+798(光復端)兩處管制點開放行駛至馬太鞍溪鋼便橋，維持雙向各1快1慢車道服務用路人。

公路局表示，鋼便橋通車後，臨時溪底涵管便道將隨即封閉拆除，以利馬太鞍溪水流順，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合設置之導引標誌、標線、號誌及速限40公里小心行駛。

