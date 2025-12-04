花蓮馬太鞍溪鋼便橋工程超前！ 明年1月底有望通車

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪鋼便橋，在歷經日前鳳凰颱風及堰塞湖溢流衝擊後，施工工程一度受阻，為了加快搶修進度，工程單位加派人力和重機具進駐，如今成功讓搶修進度超前，公路單位表示，只要天候配合預計能在明年1月底通車。對此居民紛紛表示，快過年了，能有條比較安心的路大家都會比較踏實。

搶修人員冒著風雨，穿著雨衣頭戴工地安全帽，在花蓮馬太鞍溪鋼便橋上焊接搶修，橋面另一旁還有多輛大型機具進駐，同步進行路面工程，因為9月堰塞湖惡水致災沖毀馬太鞍溪橋，嚴重影響居民生活和交通，所幸經加派人力機具，公路單位預計明年一月底有望通車。

光復災民VS.記者說：「最起碼是(鋼便橋)不會怕水這樣子沖，那鋼橋是比較高啊，那個便道如果水一大可能就，(就沒了)，對啊。」、「(鋼便橋)比較好一點，不會淹，(對你行車的話更安全)，比較安全。」

當地居民表示安心不少，也期待能好好過年，工程單位表示施工進度超前，像鋼便橋72座立柱中已完成53.5墩，帽梁及繫梁72墩也完成47墩，覆工鋼鈑71跨則完成45跨，原訂工程進度只能做到41%，但目前已達到48.5%。

鋼便橋工程監工陳先生說：「目前的話我們是從南側跟北側，兩邊持續趕工，讓兩邊能夠做一個銜接，時間上也會慢慢的縮短，進度上維持超前的這樣的部分，原則上是希望在(明年)1月底前，能夠完成整座橋的通車的部分這樣。」

花蓮光復鄉目前約有八成店家恢復營運，只剩下交通不便影響通行，而鋼便橋進度超前，也讓居民期盼能早日走安全的路回家。

