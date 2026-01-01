花蓮馬太鞍溪鋼便橋提前通車 原址永久橋將抬高9公尺

馬太鞍溪鋼便橋今早通車，車輛大排長龍等候通過。（王志偉攝）

台九線馬太鞍溪橋提前今早通車，牆上豎立引導告示牌。（王志偉攝）

台九線馬太鞍溪橋因堰塞湖洪災遭沖斷後，交通部規劃3階段搶修工程，由公路局先行搭建溪底便道通行，隨後再施作鋼構便橋。原預計今年1月底完工，因工法精進並日夜趕工，提前於今天上午10時開放通車。公路局長林福山到場向施工團隊致意；至於永久橋復建工程已決標、開工，新橋將加大跨距並抬高9公尺，以提升抗災能力。

公路局長林福山、東工分局長林文雄向通車民眾致意。（王志偉攝）

台9線232K馬太鞍溪橋遭洪水沖毀後，公路局東區養護工程分局施工團隊克服重重困難，日夜趕工，不到兩個半月即提前完成鋼便橋，並於今日上午10時通車。施工團隊在橋邊燃放鞭炮，象徵通車順利平安。

鋼便橋採雙向通行，各設1快1慢車道，速限40公里。通車前，現場等候車輛已大排長龍，時間一到，施工車輛率先通過，隨後各式車輛依序行駛，駕駛紛紛向現場引導的施工人員比出「讚」，感謝辛勞付出。

公路局長林福山到場確認通車前各項設施，並慰勉工程同仁及承包廠商的辛勞。他表示，台9線是花東地區重要交通命脈，鋼便橋能提前完工，關鍵在於團隊高度專業與有效分工，施工包商動用螺旋鑽、水刀震動機、氣動錘等多項設備交叉使用，大幅加快鋼便橋H型鋼的打設進度。

施工團隊曾承攬南方澳大橋工程，業者謝金清指出，此次工程目標只有一個，就是「趕工、趕工再趕工」，為早日完成任務，特別調派西部機具與團隊進駐現場，24小時輪班施工，力求使命必達。

他表示，因馬太鞍溪地質條件特殊，嘗試多種工法後，最終以水刀工法順利推進工程，成功提前完成鋼便橋，原先的臨時便道也將隨後拆除。

林福山指出，第3階段復建橋（永久橋）將於原地重建，前天完成決標、昨天正式開工，由曾負責淡江大橋工程的廠商承造。復建橋梁將把跨徑由48公尺加大至85公尺，並整體抬高9公尺，以提升橋梁抗洪與抗災能力。

公路局東區養護工程分局已全力加速推動復建作業，並因應氣候變遷，持續提升台9線馬太鞍路段的防災韌性，後續也將研議並啟動相關研究型計畫。公路局說明，復建橋預計於民國115年底完成單向橋梁、雙向通車，116年完成全橋工程並全面通車。

