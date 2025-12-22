花蓮馬太鞍溪鋼便橋提前1/1通車 交長陳世凱向施工團隊鞠躬致謝

台九線馬太鞍溪橋遭923堰塞湖洪水沖斷，交通部施做鋼構便橋，目前施工進度提前。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕台九線馬太鞍溪橋遭923堰塞湖洪水沖斷，交通部除興建溪底涵管便道在10月搶通，另外也同步進行鋼構便橋、永久橋的工程三管齊下，其中鋼構便橋工程施工進度超前，原先預計明年1月底通車，交通部長陳世凱今到現場宣布將提前在1月1日通車，也希望重建新橋的部份，也可以順利在2026年底前完成北上線能單線雙向通車，2027年全線完工。

陳世凱向施工團隊鞠躬致謝說，感謝施工團隊不眠不休的分成三班日夜施工，只花了約2個半月的時間，就把鋼便橋完成，原本的設定是在明年1月底完成，那現在能夠順利在1月1日，讓所有的鄉親能透過鋼便橋通行，包含在元旦、春節假期的時候，花蓮跟台東鄉親或者是各地要到花東遊玩的旅客，台九線會因此而更加地順暢。

陳世凱說，鋼便橋的強度非常穩固，因此預計明年1月1日開放通行後，對於通行車種不會有限制，所有的大、小車都可以通過，不過由於現在屬於施工便橋，因此車速部份還是按照工區限制，在30或者是40公里，在工區不要開得太快，也會加強夜間的照明、標誌、標線，希望用路人能夠安全的通行。

對於施工能大幅提前的關鍵，公路局東區養護工程分局分局長林文雄簡報說，現場地質為大粒徑卵石，H型鋼打設就是施工關鍵進度，這次動員三種工法機具螺旋鑽、水刀震機及氣動錘，以水刀震機功率最佳，因此動用三組水刀震機，預防遇到堅硬的大粒徑石塊，就使用氣動錘；另外也加倍人力，並規劃施工作業，讓不同的作業可以同時進行。

林文雄說，之前工程因為鳳凰颱風侵襲大約耽誤了10天的工期，不過在團隊全力日夜趕工下，可以提前1個月完成，目前就剩下部份的橋面混凝土打設可以在本月26日完成，後面還有護欄、照明、標誌、標線等等工作年底完成，預計1月14日就可以開放通行；鋼便橋高度比溪底便橋高，安全性也比溪底涵管便道高。

交通部長陳世凱今天到花蓮馬太鞍溪鋼便橋關心施工進度，並慰勞施工團隊日夜趕工可以提前通車。(記者王錦義攝)

