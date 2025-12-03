花蓮馬太鞍溪鋼便橋搶修工程超前 明年1月底通車

馬太鞍溪鋼便橋工程目前進度已達48％，若施工順利，明年1月底前搶通。（公路局提供／王志偉花蓮傳真）

受到鳳凰颱風及堰塞湖溢流衝擊，花蓮台9線231k＋952的「馬太鞍溪鋼便橋工程」因河床抬升、水位上漲及多次暴漲的河水改道，導致臨時土石堤數度遭沖毀，鋼立柱施工面受阻，約8天無法施工。在交通部公路局東區養護工程分局及花蓮工務段積極協調下，施工團隊加派人力與機具，日夜搶修，工程進度已超前，預定明年1月底前先行通車。

交通部政務次長陳彥伯2日晚間在公路局總工程司陳進發、東區養護工程分局分局長林文雄偕同下，赴現場慰勞第施工團隊，並送來肉粽、刈包、麵包與飲料，感謝工程人員日夜搶修。陳彥伯期許，後續鋼便橋與永久橋工程持續加速，提升用路安全，並且協助當地交通及民眾生活儘速恢復正常。

廣告 廣告

馬太鞍溪鋼便橋工程目前進度已達48％，若施工順利，明年1月底前搶通。（公路局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮工務段說明，在公路局東區分局與工務段協調下，施工廠商增派人力與機具投入，讓工程進度明顯領先。鋼便橋需立柱72墩，目前已完成53.5墩，僅餘高灘地1.5墩尚未施作；立柱帽梁與繫梁72墩中已完成47墩；鋼便橋覆工鈑71跨則已完成45跨，同步進行與既有路面的銜接工程。

花蓮馬太鞍溪橋因9月23日堰塞湖災害沖毀，目前正在進行重建工程，分3階段進行，第一階段的涵管便道11月29日中午開通，第二階段鋼便橋預計115年1月底完工通車，永久性的馬太鞍溪橋重建工程則預計115年底完成單向橋梁雙向通車，116年全面完工。

更多中時新聞網報導

3客誤喝清潔液 春水堂停業送辦

黃小柔寫驚悚小說 蘊藏家人的愛

1.25兆軍購引爆秋鬥 逾百人喊反戰