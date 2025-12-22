花蓮馬太鞍溪鋼便橋進度超前 提前至明年元旦通車

為了要趕緊架設好馬太鞍溪鋼便橋，交通部委外3組包商、上千名人力，從10月18日開始進場施工，這次特別引進了俗稱水刀的劈礫式鑽頭，加速了鋼構打入河床的進度。

交通部公路局長林福山說明，「主要這個下構、帽梁 ，然後混凝土橋面都起來了，那大概後面就剩下照明還有紐澤西護欄，這些相關交通標示標線的工作。」

在工程人員的努力下，原本預計明年1月底才會完工的馬太鞍溪鋼便橋進度超前。交通部長陳世凱22日前往視察，除了特別感謝工作人員外，也宣布馬太鞍溪鋼便橋將提前到明年1月1日通車。

交通部長陳世凱回應，「那我們現在能夠順利能在1月1日，讓所有的鄉親透過鋼便橋通行，那包含在元旦假期或者是春節假期的時候，我們不管是花蓮或台東的鄉親，或者是各地要來這個地方遊玩的旅客 ，我們的台9線會因此更加地順暢。」

馬太鞍溪鋼便橋全長700公尺，目前只剩下AC舖面，通車後將取代兩旁涵管便道增加安全性，並且可以讓所有車種通行，限速30公里，讓光復地區民眾很期待。

光復旅宿業者章先生認為，「一定是有效的，因為很多的商家本來都沒有信心了，都想要放棄了，聽說這個便橋要做，目前就是等這便橋趕快做起來。」

至於被沖毀的馬太鞍溪永久橋重建工程則是規劃在2026年1月1日啟動，預計2026年12月31日先達單向線通車，2027年12月31日全線完成。

