花蓮馬太鞍溪鋼便橋進度超前！明天上午10時通車

馬太鞍溪鋼構便橋施工情況。資料照。公路局提供



花蓮馬太鞍溪橋今年9月因堰塞湖溢流遭沖毀，交通部公路局先以溪底通便道搶通，並同步規劃鋼構便橋，原本預定明年1月底通車，在公路局東區養護工程分局花蓮工務段人員努力下提早完工，經兩度邀集縣府、鄉公所、水利署等單位現勘確認安全後，公路局今（12/31）宣布，馬太鞍溪鋼便橋將於2026年元旦上午10時正式通車。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段為利台9線馬太鞍溪鋼便橋改道通車後之行車安全，於通車前12/24及30日二次邀集花蓮縣政府、鳳林鎮公所、光復鄉公所、花蓮縣警察局、鳳林分局、交通隊及水利署第九河川分署等單位現勘交維改道措施，將於2026年1月1日上午10時正式通車。

廣告 廣告

公路局表示，馬太鞍溪鋼便橋通車前上午9時30分至10時00分需機動管制調整交維改道措施完善後，10時整由台9線231k+649（鳳林端）及台9線232k+798（光復端）兩處管制點開放行駛至馬太鞍溪鋼便橋，維持雙向各1快1慢車道服務用路人。

公路局指出，鋼便橋通車後為利馬太鞍溪水流順暢臨時涵管便道將隨即封閉拆除，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合設置之導引標誌、標線、號誌及速限40公里/小時小心行駛。

公路局提醒用路人，請隨時注意各項管制訊息，並請多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或下載幸福公路APP，並隨時注意收聽廣播訊息。

更多太報報導

曹西平疑因「一隱疾」過世 乾兒子：沒特別就醫

北捷跨年連續42小時不打烊！松山新店線「這2站」進站免費搭 時段曝光

快訊／祕魯馬丘比丘觀光火車對撞 司機慘死逾40傷