花蓮馬太鞍溪防汛升級 水利署派重機、抽水機待命

第九河川分署在光復鄉除北富三段完成900米長的鼎塊加高，北富二段也會在明天9日前完成加高作業。（第九河川分署提供／王志偉花蓮傳真）

馬太鞍溪洪災重創光復鄉，因鳳凰颱風不排除影響台灣，恐帶來豪大雨，由於馬太鞍溪中上游河床土方量，估算還有3億立方公尺，對此水利署指出，自樺加沙颱風後已疏濬190萬立方公尺，豪雨來前已調重機械與消波塊等因應，並且強化主深槽連貫暢通，增加防洪能力，24小時掌握溪水狀況。

經濟部水利署長林元鵬召集各河川分署召開「防汛整備會議」，動員水利署全國轄下各機關支援光復，調用8台大型移動式抽水機，置放於馬太鞍溪左右岸、阿陶莫福德廟、西馬佛五號堤防等低漥區域。

鳳凰颱風恐影響台灣，馬太鞍溪持續疏濬中。（第九河川分署提供／王志偉花蓮傳真）

在馬太鞍溪南北岸，則有數台挖土機及21噸卡車，同時就近預備1427塊消波塊及太空包，隨時準備進行搶修作業。

馬太鞍溪洪災後，下游河道有大量土石堆積，河床高度較災前高出約4、50公尺，水利署指出，自樺加沙颱風後，馬太鞍溪疏濬已達190萬方，務求在豪雨來臨前完成階段性疏濬作業，強化主深槽連貫暢通，增加馬太鞍溪通洪能力。

此外，水利署第九河川分署也表示，光復鄉除已完成北富三段共900米長的鼎塊加高，北富二段也會在明天9日前完成加高作業。

因應鳳凰颱風強降雨，第九河川分署已完成轄區內破堤施工、在建工程、海堤、水門、抽水機、防汛備料、CCTV及淹水感測器等設施功能檢查，確認搶修搶險相關廠商整備狀況，確保立即啟動應變作業。

第九河川分署表示，24小時掌握天氣變化與預報資訊，加強馬太鞍溪水位雨量監控，並視情況即時提升防汛應變小組層級，與轄區相關單位保持聯繫，全力應對潛在災情。

