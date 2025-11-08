花蓮馬太鞍溪防汛升級 水利署派重機、抽水機待命
馬太鞍溪洪災重創光復鄉，因鳳凰颱風不排除影響台灣，恐帶來豪大雨，由於馬太鞍溪中上游河床土方量，估算還有3億立方公尺，對此水利署指出，自樺加沙颱風後已疏濬190萬立方公尺，豪雨來前已調重機械與消波塊等因應，並且強化主深槽連貫暢通，增加防洪能力，24小時掌握溪水狀況。
經濟部水利署長林元鵬召集各河川分署召開「防汛整備會議」，動員水利署全國轄下各機關支援光復，調用8台大型移動式抽水機，置放於馬太鞍溪左右岸、阿陶莫福德廟、西馬佛五號堤防等低漥區域。
在馬太鞍溪南北岸，則有數台挖土機及21噸卡車，同時就近預備1427塊消波塊及太空包，隨時準備進行搶修作業。
馬太鞍溪洪災後，下游河道有大量土石堆積，河床高度較災前高出約4、50公尺，水利署指出，自樺加沙颱風後，馬太鞍溪疏濬已達190萬方，務求在豪雨來臨前完成階段性疏濬作業，強化主深槽連貫暢通，增加馬太鞍溪通洪能力。
此外，水利署第九河川分署也表示，光復鄉除已完成北富三段共900米長的鼎塊加高，北富二段也會在明天9日前完成加高作業。
因應鳳凰颱風強降雨，第九河川分署已完成轄區內破堤施工、在建工程、海堤、水門、抽水機、防汛備料、CCTV及淹水感測器等設施功能檢查，確認搶修搶險相關廠商整備狀況，確保立即啟動應變作業。
第九河川分署表示，24小時掌握天氣變化與預報資訊，加強馬太鞍溪水位雨量監控，並視情況即時提升防汛應變小組層級，與轄區相關單位保持聯繫，全力應對潛在災情。
更多中時新聞網報導
NBA》浪費22分領先 雷霆遭拓荒者逆轉
陳奕迅倫敦再現〈K歌之王〉激動落淚
中市府擅闖清消 農業部促徹查
其他人也在看
防馬太鞍溪「天河」再釀災！水利署預布大型抽水機、消波塊及太空包
花蓮馬太鞍溪洪災後，又有11月颱鳳凰颱風接近，氣象署預估下週二、週三在東部會有大雨或局部豪雨，由於馬太鞍溪中上游河床還有3億立方公尺堆積，對此水利署指出，自樺加沙颱風後已疏濬190萬立方公尺，希望豪雨來前持續強化主深槽流路，增加通洪能力，並預佈抽水機、消波塊及太空包準備隨時搶險。自由時報 ・ 15 小時前
台東「鳳梨候車亭」擋視線險害撞？ 縣府：將移動
搭公車是許多人生活中的日常，而在台東縣，有許多創意候車亭掀起討論，因為融入在地特色，做成鳳梨、臍橙...等不同造型，也吸引人到場拍照打卡。但在成功鎮，有居民向縣府投訴，穿越馬路時，視線會被鳳梨候車亭遮...華視 ・ 1 天前
花蓮模擬鳳凰雨量800豪米 可能有新堰塞湖「24小時內潰決」
鳳凰颱風下周將侵襲台灣，下周一、二（10、11日）颱風與東北季風產生共伴效應，將為北部及東半部帶來大量降雨，中央氣象署預估東部山區雨量達500至800毫米。對此，林業及自然保育署花蓮分署評估，最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，可能形成新的堰塞湖，一旦發生預估在24小時內潰決，林保署今已將模擬的警戒範圍交給花蓮縣府，讓地方作為撤離的參考依據。中時新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰颱風來襲！花蓮模擬雨量800毫米可能有新堰塞湖 恐24小時內潰決
鳳凰颱風接近台灣，與東北季風可能共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上！林保署評估，最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖，一旦發生預估在24小時內潰決，林保署今天已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，由地方政府預估撤離戶數，光復鄉的影響範圍只比9月23日堰塞湖自由時報 ・ 11 小時前
鳳凰颱風逼近！ 花蓮光復災民持續善後邊忙防颱
台北中心／花蓮報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，至今在光復鄉，依舊還有多處正在復原當中，眼看鳳凰颱風步步逼近，有居民趕緊在家門口堆起沙包，當地公所及村長，也忙著確認用來通報撤離的廣播系統，但目前在大馬村香草場附近，目前恐怕還需要人力前往通知，這也讓居民很擔憂。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶！林保署示警：花蓮「恐有新堰塞湖」
生活中心／李明融報導中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測指出，其暴風圈最快下週觸台，從目前模擬路徑來看，南台灣將率先受到衝擊，其中高雄、台南與澎湖三地的暴風圈侵襲機率最高，已達六成以上，在東北季風影響恐會有共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上，林保署評估，「最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖」，且在形成的24小時內潰決，林保署今天（8日）已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，供地方評估撤離戶數。民視 ・ 9 小時前
鳳凰將襲！氣象署揭歷年恐怖秋颱 曾重創花蓮
鳳凰將襲！氣象署揭歷年恐怖秋颱 曾重創花蓮EBC東森新聞 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
輕颱鳳凰恐致輻合帶「卡在台灣東北方」 北東迎戰豪雨
輕颱鳳凰7日已到鵝鑾鼻東南東方2190公里海面處，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，「鳳凰」可能在未來48小時內達巔峰，若使輻合帶卡在台灣東北近海，桃園以北、基宜花東將有較長時間的豪雨發生。中天新聞網 ・ 1 天前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 4 小時前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
鳳凰颱風恐「攔腰斷頭式」橫掃台灣！預計中部登陸宜蘭出海
中度颱風鳳凰正以每小時29公里速度向西移動，中央氣象署最新預估路徑顯示，颱風將成為「攔腰斷頭颱」，預計13日清晨自台灣中部登陸，同日晚間8時由宜蘭出海，對台灣本島威脅持續增加。中天新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰升級中颱暴風圈擴大！3縣市首當其衝 北部週一、二影響最劇
氣象署指出，鳳凰颱風中心位置目前位於鵝鑾鼻東南方約1760公里海面上，正以每小時30公里速度，朝西轉西北西方向前進。颱風中心附近最大風速達每秒33公尺，等同於12級風，瞬間最大陣風更達每秒43公尺，相當於14級風。暴風半徑方面，7級風達200公里，10級風則有60公里，顯示鳳...CTWANT ・ 19 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 7 小時前