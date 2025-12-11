花蓮騎士兩小時連爆兩場糾紛 持刀揮舞又毒駕

路口差點擦撞，騎士下車理論，還拿刀恐嚇。（圖／TVBS）

在花蓮市，一名38歲林姓男子因交通糾紛而拿出短刀揮舞恐嚇他人，引發一連串事件。這名男子不僅在兩小時內先後與兩位用路人發生衝突，且被警方查出持有多把刀具、煙彈，並有毒駕行為。警方調查發現，該男子過去已有多項前科，包含毒品、恐嚇、殺人未遂及詐欺等，此次事件已被依恐嚇、毒品危害防制條例及公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

事件起因於花蓮市自由街與中正路交會處，38歲林姓男子騎機車高速行駛，未減速即欲右轉，差點與沿中正路直行往市區方向的37歲江姓機車騎士發生碰撞。兩人在路邊理論時，林姓男子一氣之下從機車後車廂拿出一把小短刀，劃到江姓男子頭頂的安全帽。

事情並未就此結束，兩小時後，在同一路口，另一名35歲同姓林姓駕駛開車時也遇到這名持刀的林姓騎士，雙方同樣差點發生碰撞。林姓騎士再度拿出短刀邊揮舞邊嗆聲，使得林姓駕駛連忙離開現場前往派出所報案。

警方調閱周邊監視器後，於10日上午10點多逮捕了這名揮刀騎士，並在其機車置物箱內查扣一把玩具短刀和3顆依托咪脂煙彈。花蓮分局偵查隊副隊長莊喬安表示，嫌犯被查獲時正在駕駛機車，對其實施唾液快篩後呈毒品陽性反應，依道路管理處罰條例第35條規定予以告發並查扣禁駛。

除了毒駕外，警方後續持搜索票到男子住處，又搜出3把已開鋒的武士刀和1把彈簧刀。據了解，林姓嫌犯過去涉及多起案件，包括毒品、恐嚇、殺人未遂及詐欺等，這次又因在馬路上亂揮刀而再度進警局。全案已將林姓男子涉嫌恐嚇、毒品危害防制條例及公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

