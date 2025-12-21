即時中心／温芸萱報導

今（21）日上午9點46分，花蓮市南濱路與和平路口發生重機撞轎車事故。徐姓騎士騎大型重機闖紅燈直行，與左轉的林姓駕駛自小客車碰撞。徐姓騎士頭部重創，送醫搶救後仍於上午10點39分宣告不治。林姓駕駛未受傷，但乘客王姓男子輕微腦震盪，已送醫治療，暫時無生命危險，事故原因及肇事責任仍待警方調查。

今（21）日上午9點46分左右，花蓮市南濱路與和平路口發生一起死亡車禍。29歲徐姓男子騎大型重型機車，沿南濱路北往南直行，當時號誌為紅燈；51歲林姓男子駕駛自小客車，沿南濱路南往北行駛，於太平洋公園前依左轉保護燈號左轉進入和平路。

兩車在路口撞上，徐姓騎士頭部重創，緊急送往慈濟醫院搶救，但因傷勢過重，上午10點39分宣告急救無效身亡。林姓駕駛本人未受傷，但車上王姓乘客出現輕微腦震盪，已送門諾醫院治療，目前暫時無生命危險。

酒測方面，林姓駕駛呼氣酒測值為零。事故原因及肇事責任仍待警方進一步調查釐清。

警方提醒，用路人經過路口一定要注意號誌、減速慢行，安全第一，避免類似悲劇再次發生。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／花蓮騎士闖紅燈！重機撞上轎車1死1傷

