花蓮驚傳命案！28歲女遭棄屍公墓 男友辯：她自己跳車

【緯來新聞網】花蓮玉里驚傳殺人棄屍案，一名年約28歲林姓女子全身赤裸，昨（31日）上午被發現倒臥山區公墓，已經明顯死亡，且身上有多處外傷。警方懷疑林女的男友涉有重嫌，但對方否認犯行，宣稱是女友「自行跳車」摔死，鑑識人員卻發現他的車輛有撞擊痕跡，加上死者脖子上有明顯勒痕，認為涉嫌重大，依殺人罪嫌將人逮捕送辦。

花蓮玉里傳出殺人棄屍命案。（圖／警方提供）

警方昨天上午11時許接獲報案，得知玉里鎮大禹里山區公墓發現林女倒臥地面，已無生命跡象。報案的是死者男友50歲呂姓男子，員警趕抵後立刻封鎖現場並初步勘查，同時通報鑑識人員到場採證。



呂男供稱，12月29號才從吉安鄉載女友回到玉里住處，期間2人發生口角，於是他開車載女友到山上公墓，想嚇唬對方，結果女友竟自行跳車，至於身上的傷痕是遭前夫毆打。



然而，鑑識人員發現，林女頸部有勒痕，身處多處瘀傷和挫傷，臀部更有明顯輪胎輾壓痕，懷疑生前遭勒頸及毆打凌虐，並遭車輛輾壓。此外，呂男車輛前後保險桿皆有撞擊痕及血跡，住處更發現血跡、搜出毒品，因此對呂男的辯詞高度懷疑。



警方成立專案小組，調閱周邊及沿路監視器，並報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，當場將呂男依現行犯逮捕，警詢後依涉嫌殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，將進一步調查釐清真相。



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

