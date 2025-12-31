花蓮驚悚命案！28歲女疑遭男友虐殺 頸部有勒痕渾身傷、半裸陳屍公墓

記者林盈君／花蓮報導

31日上午11時許，花蓮一名28歲林姓女子，陳屍玉里山區、大禹里山區公墓附近。林女的50歲呂姓男友自行報案，呂男向警方供稱，發現女友倒臥地上，無呼吸心跳，卻矢口否認犯案，而警方初步勘驗，發現林女身上傷痕累累，疑似有遭毆打虐待跡象，且頸部疑有勒痕，之後警方在呂男身上發現毒品殘渣，住處也發現血跡，不排除呂男虐殺女友，當場將其逮捕，訊後依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮命案，28歲林女疑遭男友虐殺，半裸陳屍公墓。（圖／翻攝畫面）

據警方調查，今天上午，呂男自行報案，供稱林姓女友無生命跡象。警方獲報到場，不過呂男卻否認犯案，辯稱係女友自行跳車，才會發生意外，並表示林女身上的傷痕，是被其前夫毆打造成。不過警方對此說法存疑，經過調查發現，昨（29日）呂男從吉安載女友返回玉里住處，期間2人爆發激烈爭吵，呂男遂將車子開往公墓附近，途中又發生口角，呂男辯稱，女友趁隙跳車受傷。

而警方仔細勘驗現場，發現林女身上有多處擦挫傷，頸部有勒痕，臀部有明顯輪胎輾壓痕，且衣衫不整、平躺於現場。鑑識人員現場採證後發現，呂男車輛前後保險桿，均有撞擊毀損及血跡，警方也在呂男家中發現血跡，其身上也發現毒品殘渣袋，因此不排除，死者林女生前遭勒頸、虐待毆打致死，之後又遭車輛輾壓。目前相關跡證已送驗，呂男也被逮捕送辦。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

