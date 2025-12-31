花蓮驚現裸女陳屍山林！頸有勒痕「遍體鱗傷」疑遭虐殺 凶嫌疑是男友

花蓮玉里山區發生命案！一名年約28歲的女子全身赤裸，倒臥在山區樹林間，已經明顯死亡。初步調查女子身上有多處外傷，脖子上還有明顯勒痕，而報案的呂姓男友雖否認犯行，不過鑑識人員發現他的車輛有撞擊痕跡，嫌疑重大，不排除死者生前遭到凌虐和車輛輾壓。

死者曾遭輪胎輾壓 命案現場車子凹陷變形

人煙罕至的山區驚傳命案，一名女子一絲不掛倒臥路中，已明顯死亡，一旁還有一輛白色休旅車，車尾嚴重凹陷變形，警方獲報到場立即拉起封鎖線採證。2025的最後一天驚傳命案，事發地點在花蓮玉里大禹里山區的公墓附近，31號上午11點多左右，一名50歲呂姓男子自行報案，稱女友倒臥在地、沒了呼吸心跳。

廣告 廣告

警方到場發現，死者年約28歲，不但全裸陳屍在樹林中，全身還有多處外傷，其中頸部有勒痕，臀部也有輪胎輾壓痕跡，疑似生前遭凌虐殺害。

死者生前曾遭車子輾壓，而命案現場的車子凹陷變形。圖／台視新聞

男友稱女友跳車喪命 家中、車內卻發現血跡

據了解29號呂姓男子才從吉安鄉載女友回到玉里住處，期間兩人有發生口角，於是他就開車載女友到山上公墓，想要嚇唬對方，之後他說女友是因自行跳車，這才喪命。

死者男友涉有重嫌，依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。圖／台視新聞

經鑑識人員初步採證，發現呂姓男子車輛有撞擊毀損痕跡和血跡，且他的家中後房間內也有發現血漬，呂姓男子涉有重嫌，當場逮捕，依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，警方也會釐清命案的來龍去脈。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※犯罪行為，請勿模仿

花蓮／陳勁曄、楊明融、王郁文 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導