花蓮高商扶少團與市長有約

國立花蓮高級商業職業學校扶少團一行十餘人，在指導老師娃絓‧攸攸帶領下來到花蓮市公所，參與「與市長有約」雙向座談活動（見圖）。他們與魏嘉彥市長面對面交流，針對校園與生活便利、環境與永續，以及志工服務與學習等三大主題提出具體建議，展現青年關心公共事務的行動力。

市長魏嘉彥肯定花蓮高商扶少團在城市議題方面用心準備與成熟思考，他強調青年是城市未來的重要力量，市公所將持續搭建溝通平台，傾聽青年聲音，與學生攜手為花蓮打造更宜居、永續的城市。

娃娃‧攸攸說，扶少團是由吉安扶輪社設立，讓花商孩子有服務學習的機會，除了參與社團授證的活動之外，也帶領他們從事公益活動及協助弱勢團體。

在「校園與生活便利」方面，學生提出活動資訊取得、校園周邊安全與交通改善等問題。魏嘉彥回應，市公所持續與學校合作，透過官方網站與社群平台加強資訊傳遞，同時與相關單位協調，逐步改善校園周邊照明、通學動線與交通安全，讓學生能安心學習、便利生活。

針對「環境與永續」議題，學生關心垃圾減量與環境安全，魏市長除強調環境保護必須從日常生活落實之外，更提及近期掩埋場發生火燒事件所引發的空氣品質與環境風險疑慮。魏嘉彥指出，由於垃圾堆積量大，沼氣無法有效排放，以致在高溫或風勢影響下自燃或引火所致。市公所已在掩埋場內安裝沼氣管引導排放，並加強灑水降溫，同時也正規劃裝置熱影像監視等因應措施。

魏嘉彥市長說出，掩埋場火燒事件也再次提醒垃圾減量與資源分類的重要性，市公所除了積極爭取上級政府協助將垃圾去化並加速處理能力，避免類似情況再次發生之外，也持續推動源頭減量、資源回收與環境教育，包括鼓勵校園與社區攜手參與淨灘、定點清潔及環境行動等，期盼從生活中落實永續，降低環境風險。另外對於學生所提校外環境問題，若有大型廢棄物的情形發生，可請清潔隊協助清在「志工服務與學習」方面，學生期待志工服務能兼具學習與成長意義。魏嘉彥回應表示，未來將鼓勵志工服務與學生專長結合，並從社區實際需求出發，避免流於形式，讓學生在服務過程中培養責任感、專業能力與公民素養。