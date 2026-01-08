花蓮高工學生志工暖心陪伴榮家長輩逛夜市

花蓮高工電子科熱心學生志工，協助行動不便的榮家長輩，為現場增添溫暖與感動。(花蓮榮家提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮榮家八日表示，為豐富住民生活品質、營造溫馨歡樂年節氛圍，花蓮榮家不定期辦理「榮家夜市」活動，此次特別邀集花蓮美侖地區夜市攤商約二十攤進駐榮家園區，讓長輩們不必外出，就能體驗熱鬧的夜市風情，享受熟悉的在地美食與逛街樂趣。

花蓮榮家表示，位於榮家鄰居的花蓮高工電子科此次熱心學生志工再次出動，主動協助行動不便的榮家長輩推著輪椅逛夜市，耐心陪伴、細心照顧，讓長輩們在安全無虞的情況下，輕鬆參與活動，學生志工們的貼心服務與青春活力，為現場增添溫暖與感動。

花蓮高工表示，花蓮高工學生透過社會服務與學習活動，在實際陪伴與互動中，學習關懷他人、體會付出的價值，不僅深化生命教育內涵，也讓榮家長輩感受到年輕世代的關心與尊重，進一步豐富學生們的生命厚度。

花蓮榮家主任游文勇表示，感謝花蓮高工學生志工及在地夜市攤商的熱情參與，讓榮家長輩能在熟悉又安全的環境中感受夜市的熱鬧與人情味，未來榮家將持續結合學校與社區資源，辦理多元活動，促進世代交流，營造更有溫度的照顧環境。