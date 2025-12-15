花蓮高工技能之光 全國工科技藝競賽勇奪4金手、5優勝

一一四學年全國工業類科技藝競賽在岡山舉辦，花蓮高工再度展現出卓越的技術實力，共計六個職種，榮獲4金手獎、5優勝，蟬聯花東地區工業類科技藝競賽冠軍寶座。（見圖）

獲獎的同學有測量職種馬偉翔、許恩盛，榮獲金手獎第三名；機器手臂技術職種陳名鋐、戴煜軒，榮獲金手獎第四名；機電整合職種蔡建志、邱靖堯，獲得優勝第七名；數位電子職種徐紹剛，獲得優勝第十四名；工業配線職種黃晉瀚，獲優勝第十五名；電腦軟體設計職種邱彥鈞，獲優勝第十五名，成績斐然。

測量金手獎得主馬偉翔、許恩盛在訓練過程中，不僅精進專業技術，也逐步培養凝聚共識與溝通協調的能力。兩人從周一到周日不間斷投入練習，反覆進行測量觀測與數據分析，力求每一個數據都精準到位。他們認為，「給自己一點壓力，就是前進的動力」，唯有在高標準的自我要求下，才能不斷突破。特別感謝陳怡萱、尤冠勛兩位指導老師平日細心指導，從技術層面到臨場應變皆給予全力支持，有效強化兩人在競賽現場的反應與穩定度。兩人甫於11月在全國學生測繪技能競賽中榮獲第四名佳績，隨後再接再厲，在技藝競賽中勇奪金牌，展現扎實實力與持續精進的學習成果。

機器手臂金手獎得主陳名鋐、戴煜軒，在長時間的機械手臂訓練過程中，扎實學習程式設計與邏輯架構，從指頭設計、動作控制到錯誤排除，反覆實作，逐步累積專業實力。兩人以實際行動證明，「不一定只有讀書才有未來」，只要專注於技術實作，同樣能開創屬於自己的一片天。感謝歐陽慎主任與羅宸佑老師的耐心指導與鼓勵，並給予昂貴材料支援，使兩人在面對高強度訓練與競賽壓力時，能保持穩定表現，最終在競賽中脫穎而出。

工業配線優勝選手黃晉瀚，在就讀國風國中時，便發現自己對電學領域有著高度興趣。進入花工後，如願成為工配選手。為了精進技術，黃晉瀚全年無休投入訓練，幾乎每天練習到警衛關閉校門的最後一刻，才騎車返家。已取得工業配線乙級證照的黃晉瀚，不僅在競賽場上展現實力，也將所學回饋社會。今年10月，看到光復地區的實際需求，他主動化身「水電超人」，投入災後協助行動，協助居民更換電線與電燈。當屋主與牧師親口表達感謝時，讓他更加深刻體會到所學技術的價值，也確信自己選擇技職這條路，是一條能真正幫助他人、服務社會的道路。

機電整合優勝選手蔡建志、邱靖堯，為了充實未來投入選手訓練，感受「把東西做出來、讓它動起來」的成就感。蔡建志感謝在黃發斌主任的指導下，精進電腦程式模塊撰寫能力，學習軟硬體上配合應用，邱靖堯則以高度自律投入訓練，每天練習至晚間十點仍不鬆懈，家人也總是等到他返家後才一起用餐，成為他持續前進的重要後盾。對於家人的支持，邱靖堯心中滿是感恩，也化為不斷精進技術、在競賽中全力以赴的最大動力。

數位電子優勝選手徐紹剛，在鳳林國中時就對電子領域展現濃厚興趣，高一便在王巧雲主任的指導下投入專題與比賽訓練，並在無人機比賽飛控組第二名，高二加入選手訓練，學習程式語言、電路系統的整合應用。導師潘莉棻亦在課餘時間主動補課與解惑，讓他兼顧課業與訓練，在電子領域發光奪勝。

電腦軟體設計優勝選手邱彥鈞，對程式設計有濃厚興趣，吳家名老師指導下，日以繼夜投入大量練習，他每天安排進度，並自我監控來檢視學習成果。遇到困難便自主找尋解方，不斷優化思考邏輯與效率，累積專業的態度與實力。

實習主任陳文帆感謝學校近年積極爭取各界資源，其中，上銀科技捐贈的機械手臂設備，大幅升級校內教學設備，也讓學生得以在校園中接觸產業第一線的實務操作。此外，選手每學期皆可獲得企業贊助的一萬元獎學金，作為持續精進技術的強力後盾。而全新光電、高明鐵等多家上市上櫃企業每年持續挹注經費，提供競賽材料與學生參賽所需的差旅費用，使選手能無後顧之憂專心投入訓練。

校長曾銘文表示，學校將持續強化學生專業技能培育，並積極鼓勵學生考取證照，提升就業競爭力。在完善的企業支持與產學合作機制下，競賽選手得以專心投入訓練，並在各類技能競賽中屢創佳績，充分展現技職教育與產業需求緊密接軌的豐碩成果。