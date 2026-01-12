花蓮高工生攜手維修研習站 免費修家電

花蓮高工為推廣家電維修知識，落實環保減廢與公益關懷精神，「花蓮維修研習站」一月十日攜手電子科學生，在校內舉辦免費小家電維修公益活動，吸引不少民眾攜帶故障家電前來，讓校園搖身一變成為結合教學與服務的實作維修教室，讓學生在真實情境中落實「學以致用」。

花蓮維修研習站長期固定於每月某週六上午，提供民眾免費的小家電檢修與簡易維修服務，原本服務據點設於壽豐地區，近年希望將資源延伸至花蓮市區，卻一度苦無合適場地。因緣際會下，花蓮高工電子科主任於社群平台看到相關訊息，主動聯繫研習站，提供校內場地，並促成學生參與，讓課堂所學得以在實務中驗證與深化。

廣告 廣告

當天，民眾帶來微波爐、電磁爐、烘碗機、熱水瓶、電燈、烤箱、除濕機、電風扇及電鍋等各式小家電。現場由經驗豐富的志工師傅進行檢測與故障判斷，同步講解基本電路原理與維修觀念，電子科學生則在指導下動手進行銲接、零件更換與測試。透過實際操作，學生將課本中的電子原理轉化為解決問題的能力，不僅提升專業技能，也在成功修復家電的過程中累積自信與成就感。

花蓮高工校長曾銘文表示，感謝花蓮維修研習站志工願意走進校園，無私分享多年實務經驗，讓學生在安全且真實的環境中學習專業技能，真正做到「做中學、學中做」，同時也讓社區民眾走進校園，親身感受花工的學習能量與友善校園氛圍。

值得一提的是，參與指導的志工中，包含花蓮高工電子科七三級的畢業校友張財福。張財福過去經營家電公司，退休後持續投入維修志工行列，他回憶學生時期深受英文老師高磐「凡事要心存感恩」的教誨，得知此次活動在母校舉辦後，特地前來支援，以學長帶學弟的心情，將多年累積的實務經驗傾囊相授，展現技職精神的世代傳承。

花蓮維修研習站團隊成員為熱心志工組成，背景多元，並非全數來自電子相關科系，但因「維修並不難，只要願意跨出第一步」的共同理念而凝聚。透過此次與花蓮高工的合作，不僅延續家電維修、環保減廢的初衷，也讓學生在服務社會的過程中深化專業學習，充分展現技職教育結合公益關懷、落實學以致用的最佳典範。