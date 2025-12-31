花蓮高球小將再創佳績 楊喻丞、楊喻棠拜會市長分享榮耀

高爾夫球選手楊喻丞、楊喻棠，姊妹二人與教練一同拜會花蓮市長魏嘉彥分享比賽成果。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市高爾夫球小將在全國及國際賽事中表現亮眼，榮獲全國小學高爾夫錦標賽高年級女生組個人冠軍的楊喻丞，以及在二０二五新南向台灣青少年高爾夫錦標賽「女A組」奪冠的楊喻棠，姊妹二人三十一日與教練一同拜會花蓮市長魏嘉彥，分享比賽成果同時致贈簽名高爾夫球做為紀念。

花蓮縣體育會高爾夫委員會總幹事黃兆禎表示，楊喻丞在全國小學高爾夫錦標賽中，以穩定的揮桿節奏與沉著的臨場表現，成功奪下高年級女生組個人冠軍，展現長期扎實訓練的成果，讓花蓮學子在全國舞台上嶄露頭角。

廣告 廣告

另外，楊喻棠則在競爭激烈的二０二五新南向台灣青少年高爾夫錦標賽中，於女子最高層級的「女A組」脫穎而出，與國內外優秀選手同場競技，最終勇奪冠軍，展現成熟的球技與穩定心理素質，為花蓮再添體育榮耀。

黃兆禎指出，最近二０二五第三屆花蓮太平洋暨王母盃全國青少年高爾夫錦標賽，楊喻棠更不負眾望，在女子A組奪得冠軍。

楊喻棠表示，感謝徐榛蔚縣長及魏嘉彥市長對高爾夫賽事的支持，同時也感謝教練及贊助廠商，讓她在高爾夫賽事有堅強的後盾。

市長魏嘉彥表示，兩位選手在年紀尚輕時就站上重要賽事頒獎台，除了自身努力外，也與家庭長期的支持與陪伴密不可分，他肯定楊昌斌老師一路陪伴孩子投入訓練、征戰各項賽事，成為選手最堅實的後盾。

魏嘉彥勉勵兩位小將持續精進球技、勇敢迎向挑戰，未來有機會站上更高的舞台，讓更多人看見花蓮青少年的運動實力，市公所將持續推動基層體育發展，打造更完善的培訓環境。