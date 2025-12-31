花蓮高球小將再創佳績 楊喻丞、楊喻棠拜會市長分享榮耀

花蓮市高爾夫球小將在全國及國際賽事中表現亮眼，榮獲全國小學高爾夫錦標賽高年級女生組個人冠軍的楊喻丞，以及在2025新南向台灣青少年高爾夫錦標賽「女A組」奪冠的楊喻棠，三十一日姊妹二人一同拜會花蓮市長魏嘉彥，分享比賽成果同時致贈簽名高爾夫球做為紀念。

花蓮縣體育會高爾夫委員會總幹事黃兆禎偕同兩位選手的父親楊昌斌老師陪同出席，共同見證孩子努力耕耘的榮耀時刻。楊喻丞在全國小學高爾夫錦標賽中，以穩定的揮桿節奏與沉著的臨場表現，成功奪下高年級女生組個人冠軍（見圖），展現長期扎實訓練的成果，讓花蓮學子在全國舞台上嶄露頭角。魏市長現場致贈表揚狀，勉勵兩位小將持續精進球技、勇敢迎向挑戰，未來有機會站上更高層級的舞台，讓更多人看見花蓮青少年的運動實力，市公所將持續推動基層體育發展，打造更完善的培訓環境。

楊喻棠則在競爭激烈的2025新南向台灣青少年高爾夫錦標賽中，於女子最高層級的「女A組」脫穎而出，與國內外優秀選手同場競技，最終勇奪冠軍，展現成熟的球技與穩定心理素質，為花蓮再添體育榮耀。而在最近的2025第三屆花蓮太平洋暨王母盃全國青少年高爾夫錦標賽，楊喻棠不負眾望，在女子A組奪得冠軍。楊喻棠感謝徐榛蔚縣長及魏嘉彥市長對高爾夫賽事的支持，同時也感謝教練及贊助廠商，讓她在高爾夫賽事有堅強的後盾。

市長魏嘉彥表示，兩位選手能在年紀尚輕時就站上重要賽事頒獎台，除了自身努力外，也與家庭長期的支持與陪伴密不可分，他肯定楊昌斌老師一路陪伴孩子投入訓練、征戰各項賽事，成為選手最堅實的後盾。