花蓮鬧區驚見骷髏戰術裝引恐慌 女Coser遭依《社維法》裁罰

花蓮市中正路鬧區12日下午約4時30分，有民眾目擊一名全身穿著防彈背心、頭盔等專業戰術裝備，腿帶插著疑似手槍，臉部刻意蒙面並戴著骷髏頭面罩的人士在街頭出現，裝扮宛如北捷恐攻事件翻版，擔心造成無辜傷亡，民眾隨即報警。

花蓮鬧區骷髏戰術裝現身引恐慌，女Coser遭警依社維法裁罰。（圖／警方提供，下同）

花蓮分局警方趕赴現場，在中正路與新港街口、超商旁騎樓發現該名裝扮引發恐慌的民眾。警方上前盤查時，對方急忙表示只是為了參加下個月的南港動漫展，提前到市區進行「試裝練習」。

經查，該名人士為24歲廖姓女子，花蓮人，無業，她供稱自己Cosplay的是電玩《決戰時刻》中的角色「幽靈」。警方當場斥責，近期才發生捷運相關案件，卻選擇在鬧區以高度擬真的戰術裝扮現身，已對社會大眾造成恐慌。

警方隨後陪同女子返回分局，並依社會秩序維護法第65條「無故攜帶類似真槍之玩具」，處以最高1萬8千元以下罰鍰。

據了解，廖姓女子當天還曾與友人進入中正路一間牛肉麵店用餐。麵店吳姓業者表示，女子約下午3點多進店，是店內常客，用餐時有將裝扮卸下，離開時才再穿回Cosplay服裝。業者坦言，因為熟識對方，知道她經常參加活動、會有特殊造型，因此不太害怕，但若是不認識的人看到這樣的裝扮，確實會感到不安。

資深生存遊戲玩家也指出，相關裝備通常都會到活動定點才更換，且不會在公共場合將仿真槍枝外露。多數民眾則認為，在鬧區進行高度擬真的軍事Cosplay行為並不妥當，容易引發誤會與恐慌。

