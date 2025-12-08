花蓮鳳林今晨低溫11.4度！北部東北今轉濕涼、中南部留意日夜溫差

氣象署表示，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（8）日東北季風增強，迎風面水氣將逐漸增多。中央氣象署指出，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨，並有機會發生局部大雨，桃、竹及花蓮地區亦有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，今晨平地最低溫為花蓮鳳林11.4度。

溫度方面，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；預測北部及東北部白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，中部以北及東北部低溫約14至16度，其他地區約18、19度，局部近山區平地及沿海或空曠地區會更低，中南部日夜溫差較大。

廣告 廣告

離島天氣方面，澎湖多雲時晴，20至23度，金門晴時多雲，17至23度，馬祖晴時多雲，16至19度。空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週二東北季風影響，北台灣及宜蘭偏涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有下雨機會，其中在基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率較高。台灣各地及澎湖、金門低溫約在16至20度，馬祖15度；高溫方面北部、東半部及澎湖22至26度，中南部28度，金門21度，馬祖18度。

週三東北季風減弱，各地氣溫回升，日夜溫差大，加上水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有在僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。各地低溫約16至20度，高溫方面西半部27至29度，東半部25至26度，澎湖及金門22至23度，馬祖20度。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「大雪」節氣將至！東北季風反常減弱 明日高溫近30度

中共統戰部不只對付台灣 美媒：每年百億美元在美國進行影響力作戰

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供