花蓮鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村周四停止上班、停止上課

宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。

中時新聞網 ・ 11 小時前