花蓮鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村周四停止上班、停止上課

其他人也在看
不斷更新／鳳凰減弱！登陸恆春半島 全台13日颱風假一次看
【緯來新聞網】受到颱風鳳凰影響，中央氣象署表示，鳳慌颱風已於今（12日）晚間7點40分自恆春半島登陸緯來新聞網 ・ 10 小時前
吳亦凡驚傳獄中身亡！ 獄友再揭「真正死因」
馬太鞍溪水暴漲 萬榮鄉明利村民宅淹水 (圖)
受颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，造成部分房舍遭洪水淹沒。中央社 ・ 19 小時前
中部4縣市全放颱風假「僅南投上班課」 許淑華臉書遭灌爆！曝關鍵原因
颱風鳳凰進逼，各縣市依據氣象署提供資訊發布停班課訊息，台中市、彰化縣昨（11）日晚間接續宣布今日停止上班、上課，中彰投一日生活圈的南投縣今日正常上班、上課，網友湧入南投縣長許淑華臉書洗版，對此，南投縣府回應無法放假的關鍵原因。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「吳亦凡人沒了」爆料內幕曝光 加拿大政府證實關鍵細節！網驚：他在消失名單中
前韓團EXO成員吳亦凡當年紅極一時，不過2021年因性侵案遭判刑13年入獄，然而服刑4年內卻5度傳出死訊，如今更傳出疑似在獄中死亡，消息曝光掀起國際媒體關注，而目前2大消息來源曝光，加上交叉比對推理後，讓外界再度重新高度關注吳亦凡案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
蘇澳暴雨水淹1層樓 數千戶受災滿街泥濘家具全泡湯
宜蘭縣蘇澳鎮市中心的中山路一段、中原路一帶，昨天遭暴雨襲擊，水淹1層樓高，郭姓居民形容，晚餐才吃幾口，洪水就淹進屋內，夫妻倆趕緊放下碗筷，爬上2樓垂直避難，今天（12日）上午1樓積水消退，但家具、電器泡水全毀，家裡什麼都沒有了。蘇澳中油加油站周邊的中山路一段、中原路地勢較低，2010年10月21日梅自由時報 ・ 18 小時前
豪雨狂炸宜蘭！計程車博物館泡水慘況曝光 水淹古董車輪胎館長心碎
鳳凰颱風夾帶東北季風為宜蘭帶來連日豪雨，蘇澳鎮災情慘重，知名的「計程車博物館」也難逃洪水肆虐。這座全球唯一以計程車為主題的博物館，館內24輛珍藏古董車全被水淹至輪胎高度，地面仍積滿汙水，讓館方心痛不已。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
楊懷民擲4千萬蓋狗園遇水災！ 129隻貓狗「漂流水上」
謝侑芯猝死案大逆轉？調查報告「無證據顯示涉案」 黄明志有望獲釋
大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝死案，警方日前改朝謀殺罪偵辦，初步調查還發現兩人有著「超越友誼的親密和特殊關係」。今（12日）馬國警方證實調查全數完成，將視檢方指示決定是否起訴黃明志。馬來西亞總檢察長今晚表示，目前並未從警方報告裡，看到任何黃明志涉案的線索，若無新進展，黃明志明（13日）就能獲釋。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
共伴效應全台雨 下週「跳水式降溫」剩15度
鳳凰颱風雖將轉弱為熱帶性低氣壓，但共伴效應還會帶來較大雨勢，同時東北季風吹拂，北部持續有雨。17日起將迎來入秋最強冷空氣，低溫下探15度。中天新聞網 ・ 10 小時前
台中無風雨爽放一天假？ 盧秀燕再曝停班課原因
國民年金明年上調保費！每月最高多繳84元 270萬人受影響
國保各項給付以月投保金額為計算基礎，依照國民年金法第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水準，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額，與各項給付金額同時調升。衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，111年10月...CTWANT ・ 9 小時前
谷立言會晤鄭麗文 AIT：兩人均強調兩岸分歧須以和平解決
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（12日）下午赴國民黨中央拜會新任黨主席鄭麗文。一名A...聯合新聞網 ・ 8 小時前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 11 小時前
最新／桃園入列！明早9縣市達停班課標準 風雨預測出爐
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但移動速度緩慢且有南偏趨勢，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。根據中央氣象署今（11）日下午1時所公布的最新預測資料顯示，全台共有9縣市風雨達停班停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。民視 ・ 1 天前
冤枉蔣萬安！台北出太陽 這群人被要求道歉
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，北北基桃部分民眾引頸期盼停止上班課，不過台北市11日、12日均正常上班課，大批網友當晚湧進市長蔣萬安臉書痛罵「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」、「殺假boy」，不過，台北...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
NewJeans上訴期最後一天！「全員回歸ADOR」曝不同步發聲原因
韓國超人氣女團NewJeans去年爆發與經紀公司ADOR的合約糾紛，一度宣告「解約另組新團NJZ」。經過近一年的訴訟與多方協調後，成員Haerin（姜諧潾）與Hyein（李惠仁）今（11/12）日透過官方聲明宣布「正式回歸ADOR」，並表明尊重法院判決、重新履行專屬合約。太報 ・ 11 小時前
天氣》首波大陸冷氣團要來了 下周低溫探14度
鳳凰颱風預計今傍晚登陸屏東，深夜出海並遠離，明、後天（13、14日）持續受東北季風影響，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨；周六、日（15、16日）東北季風減弱，天氣漸趨穩定。氣象專家賈新興表示，下周一（17日）有股較強的冷空氣南下，低溫將下探14度，有機會迎接首波大陸冷氣團。中時新聞網 ・ 21 小時前
詐騙18人逾9億元 餐飲公司負責人涉案遭拘提 20人移送北檢
北檢接獲檢舉，詐騙集團以假投資等方式詐騙18名被害人，總計金額逾新台幣9億元。經檢警蒐證查出，知名餐飲總公司蔡姓女負責人涉案、洗錢，北檢昨天（11日）指揮警方搜索蔡女住居所等32處，拘提蔡女等20名被告，今天陸續移送北檢複訊。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
獄友驚爆吳亦凡已死亡！屍體疑遭官方秘密處理 北京當局至今仍不說明
「前EXO成員」吳亦凡入獄4年，近日卻爆出驚人傳聞。多個海外論壇與社群帳號指出，他疑似在監獄內身亡，死訊一度登上熱搜，引發外界震驚。不過，北京官方至今尚未出面說明，司法單位亦維持緘默，令謠言與真相交織成謎。隨著吳亦凡死亡消息傳出，有自稱是他獄友的人爆料，吳亦凡的確死在獄中。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前