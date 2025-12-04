花蓮鶺櫓棧部落聚會所動工 2277萬打造多功能場域

花蓮縣瑞穗鄉鶺櫓棧部落聚會所興建工程今天動工，預計明年9月初完工。（瑞穗鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣瑞穗鄉鶺櫓棧部落多年缺乏聚會所，經鄉公所爭取中央經費挹注，斥資逾2277萬元興建，工程今天動工，預計明年9月初完工，啟用後除作為族人歲時祭儀的空間，也會規畫舉辦手工技藝課程、舞蹈活動及文化教育等活動，打造成部落共享、交流的多功能場域。

鶺櫓棧部落位在花蓮縣瑞穗鄉富源村，居民以阿美族為多，不過地方長年缺乏聚會所，族人舉辦歲時祭儀、文化活動及社區集會時均受空間限制，對文化傳承與社區發展造成一定阻礙，鄉長吳萬德今年4月為此拜會原住民族委員會，提出部落基礎建設的需求。

經鄉公所與原民會多次溝通與提案，成功爭取興建鶺櫓棧部落聚會所的經費後，今天舉辦動工祈福儀式，在部落耆老的帶領下，以部落傳統方式祈求工程順利、安全圓滿外，也象徵部落期盼的公共建設正式啟動。

吳萬德表示，聚會所不僅是族人舉辦傳統祭儀的場所，更是連結文化、教育、照顧與社區多元服務的重要場域，希望透過完善的空間建設，讓部落文化得以延續外，也使族人生活更便利、凝聚力更強，感謝原民會的支持與部落族人的配合，促使計畫順利啟動。

鄉公所表示，工程總經費約2277.7萬元，興建面積約486.68平方公尺，為地上1層樓鋼筋混凝土及鋼構建築物，工期300個工作天，預計明年9月5日完工。

鄉公所指出，聚會所啟用後除提供舉辦歲時祭儀的空間，也會配合文健站服務，增進部落長者照顧品質，並規畫手工技藝課程、舞蹈活動及文化教育等多功能用途，讓聚會所成為族人共享、交流與學習的重要平台。

