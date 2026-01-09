花蓮黨部民調排除何啟聖 張亞中痛批人為設限：淪派系工具

何啟聖（左一）與張亞中私交甚篤。（翻攝自何啟聖臉書）

國民黨花蓮縣黨部近日決議，年底花蓮縣長提名將採全民調，卻僅納入吉安鄉長游淑貞與前花蓮市市長葉耀輝，排除已表態參選的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖。對此，張亞中今（9日）發出嚴正聲明，痛批此舉是民主原則的倒退，更直言花蓮政治長期被少數勢力壟斷，「國民黨不應成為任何派系或家族操作的工具」，呼籲黨中央守住民主底線。

張亞中指出，何啟聖具備黨籍與法定參選資格，早已依程序向黨中央表達意願，花蓮縣黨部卻以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由將其排除，但翻遍黨內提名辦法，並無要求參選者須預先設籍。張亞中舉例，過往黨內徵召不乏「跨區」甚至「先徵召後入黨」的前例，顯見花蓮縣黨部是「人為設限」，不僅動搖百年政黨公平制度的根本，更讓改革淪為口號。

何啟聖也在臉書發文反擊，質疑縣黨部是有多怕他參與初選？他指出，法律規定選前四個月遷入戶籍即可，黨部卻要求「提早十個月」，明顯違背《選罷法》，他更以2022年張善政徵召桃園為例，當時張善政是在徵召前才入黨，如今黨部卻對他採取雙重標準，「叫人情何以堪」，痛批黨部火速完成民調人選決議，完全是「暗渡陳倉、掩耳盜鈴」。

針對組發會主委李哲華「只在台北隔空放話」的批評，何啟聖嚴正駁斥，強調早已將參選宣言親送副主席辦公室，且媒體報導已遍及全國與地方。他坦言若因未親自拜會地方黨部而顯得程序不周延，願意鄭重向花蓮縣黨部主委盧新榮致歉，但他質疑在通訊發達的今日，縣黨部以此為由排除合格黨員，是極其官僚且刻意迴避競爭。

何啟聖更直言，花蓮地方熟知縣黨部受「傅氏家族」掌控，此次手段不免讓人產生不堪的政治聯想。他表示，這反而加深他要剷除花蓮長達23年「家族壟斷」髒污的意志，誓言要重新清刷國民黨的黑金污名。張亞中最後也正告黨中央，若不即時修正這類排除競爭、坐實內定疑雲的作法，必然公信力掃地，讓其他政黨瞧不起。





