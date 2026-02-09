花蓮 中橫東段4座明隧道 最快117年完工

台8線中橫公路東段民國113年因強震、颱風等天災受重創，公路局規畫在4處易落石路段興建明隧道提升道路安全，其中靳珩隧道西端、九曲洞東端工程預計明年4月陸續竣工，九曲洞西端及錐麓隧道東端工程已在114年底發包，預估115年6月施工，盼117年7月完工取消管制，恢復以往通行。

公路局太魯閣工務段災後搶通中橫公路坍方路段後，先以短期計畫搶修護坡，再利用中期復建工程提升5處易落石路段安全，其中4處預計興建明隧道、1處以掛網及噴凝土等邊坡防護工程提升道路安全。

廣告 廣告

太魯閣工務段長張佩筠表示，4座明隧道分別在九曲洞西端及東端、錐麓隧道東端及靳珩隧道西端，其中靳珩隧道西端、九曲洞東端工程已開工，九曲洞西端及錐麓隧道東端工程去年底發包，寧安橋西端護坡工程已動工。

他指出，靳珩隧道西端工程為興建85米鋼筋混凝土明隧道及65米鋼構洩槽，九曲洞東端為80米鋼架式防落石棚與60米鋼構洩槽，若施工期間無颱風、強震等災害，與寧安橋護坡工程明年4月可陸續完成。

張佩筠說，九曲洞西端預計興建變斷面鋼筋混凝土明隧道55米，錐麓隧道東端興建96米鋼架式防落石棚與113米鋼構洩槽，待2處簾幕式攔石網工程告一段落，才會施作明隧道，預估6月動工、117年7月完工。

他強調，4座明隧道完工後，能大幅改善中橫公路易落石路段並提升整體安全，有望取消現有管制措施恢復以往通行；公路局預計118年將提出「地質地貌變異分析暨避離災方案評估工作」，作為規畫中橫公路東段長期安全穩定路廊的前期作業。