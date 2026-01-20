花蓮「代課狼師」尾隨女童進廁所！半月偷拍48次 法官重判11年2月

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

花蓮一所國小爆出嚴重校園性侵害案件，一名32歲林姓男子擔任代課教師期間，涉嫌在校內廁所偷拍女學生如廁畫面，短短半個月內多達48次，造成至少26名女童受害。花蓮地方法院審理後，認定其行為已嚴重侵害兒童性隱私與校園安全，依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌，判處林男11年2月有期徒刑，全案可上訴。

花蓮一所國小爆出嚴重校園性侵害案件，一名32歲林姓男子擔任代課教師期間，涉嫌在校內廁所偷拍女學生如廁畫面，短短半個月內多達48次，造成至少26名女童受害。（示意圖／Pixabay）

判決指出，林男於2024年8月受聘至花蓮某國小，擔任五年級導師，卻自8月底起，接連尾隨女童進入廁所，將手機自隔間下方伸入拍攝女童如廁畫面。期間共出現48次偷拍行為，其中2次成功拍得影像，其餘雖未留存畫面，但監視器已清楚拍下他進出廁所的身影。

其中1名女童察覺異狀後告知家長，家長向林男反映時，他卻以避免引發恐慌為由未依規定通報，僅口頭宣導學生結伴如廁，並趁機刪除手機內影像，隔日仍持續犯案。直到家長直接向校方反映，學校調閱監視器後才發現真相，隨即報警處理，林男當天自請離職，後續遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪起訴。

法院指出，林男過去曾多次涉及偷拍、性騷擾案件，皆因和解撤回告訴，未留下刑責，認定其具高度再犯風險。儘管林男坦承犯罪，但辯護律師主張林男患有窺視症、強迫症、非專一型戀童症等精神病症而請求減刑，法官認為其並無罹患脫離現實之精神病症，具備自我控制能力，且身為教師卻破壞學生對校園與師長的基本信任，對被害女童心理造成嚴重傷害，認定他違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂共46罪、以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像共2罪，合併執行11年2月。全案可上訴。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

