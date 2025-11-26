花蓮 助光復鄉重建 YouBike前30分免費
為支持花蓮縣光復鄉洪災後通勤需求，YouBike公共自行車系統26日在光復鄉啟用，鄉內建置10處站點、提供150輛單車，縣府觀光處宣布，即日起至明年2月底前，享前30分鐘租借騎乘免費，協助當地居民就學、工作或日常通勤使用，也方便來自外地的志工、救災人員及遊客一同使用。
經營YouBike的微笑單車公司盼能方便民眾於車站、公所、學校、部落短程使用，已完成9處設站，觀光處長余明勲指出，YouBike主動伸出援手讓重建看得見，9處租賃站包括台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會，還有1處正在規畫。
縣長徐榛蔚表示，這是首波YouBike公共自行車系統進駐花蓮並於光復鄉啟用，感謝YouBike主動以企業社會責任模式（CSR）全額負擔建置系統及投入車輛，展現公私協力重建，為鄉親提供友善多元交通服務。
微笑單車公司協理蘇聖雄說，得知花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖重大災害後，公司內部立即研議能夠實際協助地方的方式，決定提出公益捐設方案，以自身最擅長的公共自行車系統支持花蓮災後交通及生活機能恢復。
縣府強調，YouBike會員全台相通，車輛使用方式相同，可方便來自外地的志工、救災人員及遊客一同使用，微笑單車公司也在光復鄉中正路「花蓮縣政府災區復原重建中心」提供駐點服務，若未來成效良好將擴大設站至鄰近鄉鎮，作為短程移動的低碳選擇，有助觀光、文化及在地產業發展。
