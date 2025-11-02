花蓮 卓溪立公約 設狩獵共管協會

花蓮縣卓溪鄉約9成5居民為原住民族，狩獵是地方重要文化，當地族人去年推動狩獵自主管理試辦計畫，與全鄉17個部落溝通、對話建立共識後，今年成立「狩獵文化與生態共管協會」並通過「狩獵自主管理公約」，明定禁捕瀕臨絕種的保育類野生動物，也要求獵人如實登錄狩獵數量，讓山林資源管理更透明。

卓溪鄉位在中央山脈中段，全鄉6村共17個部落，主要為布農族，另有賽德克族與太魯閣族，由於狩獵是當地族人生活方式，也是族群知識、倫理與信仰的體現，林業及自然保育署花蓮分署為推動原住民族狩獵自主管理、落實文化傳承與山林共管，去年和野聲生態公司及卓溪鄉公所合作與族人推動狩獵自主管理試辦計畫。

花蓮分署表示，台灣黑熊近年活動範圍逐漸擴張，與人類接觸頻率提升，凸顯建立部落參與、共管、共存、共榮重要性；卓溪族人與團隊去年起歷經1年半，走訪各部落與村長、事務組長、領袖、獵人對話建立共識後，1日正式成立「花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會」。

花蓮分署指出，協會成立當天除頒發129張狩獵證給族人，也以「獵人自治」為核心，通過「卓溪鄉原住民族狩獵自主管理公約」，明訂禁止獵捕瀕臨絕種保育類野生動物如黑熊、熊鷹等，要求持證獵人每次狩獵後如實登錄狩獵量。

鄉長田桂花強調，成立協會只是起點，未來理監事運作、獵人培訓與青年傳承是持續努力的方向。