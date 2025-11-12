花蓮 台11線拖板車打滑釀禍 貨車急煞遭撞駕駛不治
台11線花東海岸公路花蓮豐濱段12日發生重大車禍，1輛大型拖板吊車疑過彎煞車時，車尾不慎滑到對向車道，駕駛貨車的56歲黃姓男子見狀趕緊煞車，不料卻遭後方小客車追撞翻車，人卡在車內動彈不得，救護人員到現場時發現黃男已失去生命跡象，且因傷勢過重未送醫，詳細肇事原因尚待警方調查。
受鳳凰颱風影響，花蓮昨天下起間歇雨勢，42歲黃姓男子上午9時許駕駛大型拖板車沿台11線北上，行經39公里處約磯崎海濱大石鼻遊憩區時，疑因過彎煞車打滑，車尾甩到對向南下車道，開著貨車的黃男見狀緊急煞車，卻遭後方小客車追撞。
由於後方小客車追撞力道強大，貨車當場往右側翻覆，車身嚴重毀損且卡在側溝動彈不得，小客車車頭全毀，拖吊板車則緊急剎車停在路上，造成沿線交通受阻。
警消趕赴現場發現黃男受困車內且無生命跡象，經出動器材車破壞車體，把人帶出後卻因頭部重創、傷勢嚴重失去生命跡象，最後未送醫。拖吊板車駕駛黃男、小客車駕駛61歲潘姓男子雖沒有受傷，但都飽受驚嚇。
警方初步調查，小客車駕駛潘男沒有駕照、大型拖板車駕駛黃男有駕照，2人都沒有酒駕，貨車駕駛有無酒駕及詳細肇事原因都還要再調查。
由於台9線馬太鞍溪橋便道因溪水暴漲受損中斷，台11線成為花蓮往返台東的重要替代道路，車禍事故發生後，雙向交通一度停擺近2小時，車輛嚴重回堵，警方見救援及調查暫告一段落後，趕緊要求大型拖板吊車先移開，以單向雙線通車方式恢復沿線車輛通行。
