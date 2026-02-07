花蓮 吉安古蹟變身 親子遊憩新亮點

花蓮縣吉安鄉「吉野開村記念碑綠地遊憩設施」7日啟用，不少家長帶著孩子到場遊憩體驗。（王志偉攝）

位於花蓮縣吉安鄉吉安市場後方的縣定古蹟「吉安鄉吉野開村記念碑」，具有重要歷史意義，當地居民反映希望增加休憩空間，文化局重新規畫動線，營造綠地環境並增設親子設施，7日正式啟用，成為縣內首座將古蹟結合親子遊憩設施的歷史教育空間。

吉安鄉為台灣早期官營移民的重要據點，自1910年設立「荳蘭移民指導所」後，陸續建立吉野、豐田、林田等移民聚落，其中「吉野村」為台灣第一座官營移民村，在花蓮平原開發史中，占有關鍵地位。

為紀念開村歷史，日本時期於1933年設立高逾3公尺的「吉野開村記念碑」，由時任台灣總督題字「拓地開村」，象徵移民拓墾與聚落建立的精神。該碑已由縣府公告縣定古蹟，與鄰近的鎮座紀念碑一併納入文化資產保存。

縣長徐榛蔚昨主持「吉野開村記念碑綠地遊憩設施啟用典禮」時表示，透過周邊環境整理與綠地空間營造，讓古蹟場域成為居民可親近、可使用、也能認識歷史的公共空間。立委傅崐萁、吉安鄉長游淑貞與多位議員、代表、村長共同參與。

文化局文化資產科長黃用斌表示，當地約1100平方公尺土地空間，縣府斥資近690萬元優化環境，並設置適合全年齡使用的體健設施，還有日式風的「繪馬所」，希望融入在地文化，讓古蹟更貼近需求，也讓民眾樂於親近文化資產。

他說，工程從去年11月開工，新增4項不同造型共8個座椅的盪鞦韆，以及單槓、雙槓、腰背按摩器、健身跑道、攀爬等多功能體能設施，親子與長輩健身都很適合，設施經由專業廠商評估，符合安全。