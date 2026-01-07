花蓮 吉安鄉長選戰 藍協商 綠不排除與無黨合作

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導中國國台辦今（7）日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，還把我國高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言依法終身究責。對此，綠委王世堅回嗆，台灣並未做什麼事情侵犯到中共，「一邊一國，公媽隨人祀，希望中方可壓抑、收斂其武統派與好戰分子，別再公布這些有的沒有的名單，那否則我們也來列一列嘛，我隨時可以列個十大中共好戰罪惡分子，可以這樣子嗎？」今日下午1時30分，民進黨召開中執會，身為中常委的王世堅親自出席，並於會前短暫接受媒體聯訪。針對「台獨頑固份子」名單列入劉世芳跟鄭英耀一事，王世堅表示，「我覺得這實在太無聊了啦，他們可以把我們列為什麼台獨首惡分子，那我們也列他們的十大首惡不是嗎？既然大家彼此要這麼敵視的話，我們也可以主張中共那些好戰派的十大首惡、二十大首惡、一百大首惡，不是嗎？」王世堅說，今天又有16架共機繞台，台灣也能把他們列為首惡分子，不是這樣嗎？這已經到荒唐且無聊的地步，如果彼此之間要這麼敵視、仇視的話，那什麼也不用談了嘛！他反問，但中國14億全體人民同意嗎？中方一而再、再而三，單方面把他們所不喜歡的台灣政治領袖，列為十大台獨首惡等，不但是執政黨，也是大多數熱愛自由民主制度的台灣人民所沒辦法接受的。王世堅不滿地批評，「我們台灣有怎麼樣嗎？有做什麼去侵犯到他們中共嗎？沒有嘛！『一邊一國，公媽隨人祀』，他信仰他們的共產主義，我們就信仰我們的自由民主制度，我再次強調，我們昨天是敵人，明天不曉得，但是今天我們可以交流嘛」。他強調，兩岸之間距離這麼近，我們可以互通有無，在經濟、文化上面交流，但這些交流的前提，是要建立在大家互相保持友好的氛圍之下；如果一天到晚把誰誰誰列為首要他們要獵殺的人，「哪天啊，我們也可以列出一長串囉，這就不對了嘛！」王世堅感嘆，如果雙方敵視、仇視，中國宣布該怎麼樣就怎麼樣，但由於彼此都應該要擁有自衛權，台灣當然要有自己的國防，但我國國防從未侵門踏戶，軍機、軍艦去環繞他們的領海範圍，也沒有做任何侵擾的動作；反而是中共一而再、再而三，用這樣近乎挑釁、羞辱的方式在對待台灣，這不是2300萬人民所能夠接受的。王世堅砲轟，中共的做法說一套做一套，前一陣子才說要跟台灣和平統一，我國一沒有回應就馬上翻臉，就要武統台灣、列出十大台獨首惡。他喊話，「中共自己要想清楚，每句話背後都有神明，也都會有每一位人民，包括中共14億人民、台灣2300萬人民，甚至全世界都會在看，看你講這樣子的話有沒有誠意、是不是真的，你講話要有信用，不是嗎？」中共才在說希望跟台灣談和平統一之際，王世堅強調，即便我國反對統一，但仍希望和平，至少同意和平兩個字；至於統一，也要看定義是什麼，如果說是同文同種、同宗教、同血緣，台灣人都不否認；但制度、政治信仰互有不同，就應該彼此尊重、求同存異，「把相同的地方大家一起來發揚光大，把不一樣的地方，藉由城市、文化、經濟交流互相切磋，他們也可以向我們學習；中國也不是一無是處，有很強的建設、很先進的地方」。他認為，中共內部可能有少數武統派、強硬分子要藉機鬧事，但相信這也不是大多數14億中國人所願意的，打起仗來不是說大的（國家）就一定贏，不是這樣喔，那這樣難道是打架小個子永遠被欺負囉？因為總是走到那一步說是要用武力的話，「我們當然也會有很大的損失，但相對中共也要付出非常大的代價，這是對的嗎？」王世堅說，中共刻意塑造兵凶戰危的氣氛，已擴散到世界各地，倘若哪一天真的擦槍走火，恐怕可能不是台灣跟中共之間的戰鬥而已，可能會波及到整個亞洲甚至全世界也說不定，這都是不好的啦，希望中共的當權者可以壓制、收斂一下他們的武統派與好戰分子，不要再去發表這些無意義的談話。他重申，中共70幾年以來，沒一天統治過台灣，我國也沒一天統治過中國，更從沒想過要反攻，倒是中方一直喊武統，希望他們也能夠壓抑一下他們的好戰分子，台灣從來、絕不挑釁，而且台灣人愛好和平、好客且有著很厚道的民族性，希望放下不同的意見，不要再公布這些有的沒有的名單，「那否則我們也來列一列嘛，我隨時可以列個十大中共好戰罪惡分子，可以這樣子嗎？」原文出處：快新聞／劉世芳遭列台獨頑固分子 王世堅嗆不是這樣喔：我也可列十大罪惡分子 更多民視新聞報導國台辦擴大台獨名單 劉世芳.鄭英耀兩部長入列中國蠻橫點名！劉世芳、鄭英耀被列「台獨頑固分子」 梁文傑回應了國台辦又來！嗆「這3人」台獨頑固分子、將依法懲戒 陸委會反擊了

