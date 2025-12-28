花蓮 國中生不畏低溫 萬榮溫泉淨溪

花蓮縣秀林國中推動山林教育成立「繩索隊」，定期透過淨山行動清除社區及太魯閣山區邊坡垃圾，去年強震重創山區邊坡，校方考量學生安全，今年把活動移師萬榮溫泉流域舉辦，30名師生趁耶誕節，不畏低溫渡河淨溪，並透過走讀認識台灣水文環境，讓知識轉化為深刻的實際體驗。

秀林國中在民國108年成立繩索隊，由校內具攀岩及繩索背景的老師駱昌宏帶領，利用2年時間培養學生繩索技能，訓練耐力與毅力後，110年起透過服務學習課程走出校園，清理社區及太魯閣山區邊坡垃圾。

廣告 廣告

去年0403花蓮大地震重創太魯閣山區邊坡，地質環境不穩定，今年10月燕子口地區更因大理岩崩塌阻擋立霧溪河道形成堰塞湖，校方考量學生行動安全，把原本規畫到文山溫泉淨溪走讀活動，改到縣內目前能容納較多人的萬榮溫泉流域，並攜手鳳林南平中學一同展開活動。

21位學生24、25日在9位老師及教練帶領下，徒步進入萬榮溫泉流域，雖然活動期間適逢大陸冷氣團來襲，山區冷颼颼，不過學生不畏低溫，合力清除溪床周邊上百件人為垃圾，包括寶特瓶、免洗餐盒、塑膠包裝及遺留在溪谷中的登山鞋等。

繩索隊長胡詩錦表示，低溫溯溪雖辛苦，卻學會保暖技巧與安全渡溪方法，甚至泡在野溪溫泉中聆聽專家解說台灣地質構造，讓知識轉化為最深刻的體驗，他也呼籲遊客入山後應將垃圾帶走，才能讓好山好水長久保存。