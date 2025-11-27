花蓮 垃圾場頻傳大火 明年加速去化

花蓮市華東垃圾掩埋場27日下午竄出火勢，在東北季風助長下，垃圾場內廢棄物火勢竄燒極快，周邊花蓮高中、門諾醫院都能聞到刺鼻惡臭味，遠在數公里外的花蓮市區也能看到濃煙沖天。縣府表示，明年將加速垃圾去化量，降低火警意外風險。

花蓮市公所昨在火警發生第一時間發布訊息，因風大導致火勢猛烈，請民眾配合維護自身安全，請緊閉門窗、出門記得戴口罩。

市長魏嘉彥表示，這已是花蓮市今年9月以來第3次垃圾場火警，強風灌到垃圾堆沼氣裡面就燒起來，沼氣外洩幾乎是各垃圾掩埋場共同面對的難題，除了增設沼氣管引導排氣，還是必須加速垃圾去化才能根本解決。

他指出，花蓮市垃圾暫置量已高達8萬公噸，縣府環保局明年編列預算並加快去化，但大家都希望能更快一點，否則對人力與環境都是一大挑戰。

花蓮縣議會定期會昨有議員質詢關切花蓮市、吉安鄉公所垃圾去化議題，未料下午4時41分花蓮市美崙地區垃圾掩埋場就傳出大火，到昨傍晚5時40分火勢已控制，但仍須防止悶燒再燃起大火。

環保局長饒慶龍說，吉安鄉今年已全面完成露天裸露垃圾去化，花蓮市預計明年底前完成，花蓮市垃圾掩埋場目前堆置裸露垃圾約4萬5584餘噸，縣府規畫明年底前完成全面去化，委託台泥DAKA再生資源利用中心協助處理，評估每日處理量可由200噸提升至250噸，將全力加速花蓮市裸露垃圾去化進度。