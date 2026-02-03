花蓮一家8口被控裝病詐保無罪確定 母女獲冤獄補償96萬

記者楊佩琪／台北報導

▲張姓婦人和女兒因曾被羈押121天，將獲冤獄補償96萬8000元。（圖／資料畫面）

花蓮張姓婦人一家8人被控11年來，以罹患精神疾病等理由，住院詐領保險金共5570萬餘元，造成健保損失938萬餘元，被依詐欺等罪起訴，不過8人最後獲判無罪確定。因案件偵辦期間，張姓婦人和女兒曾被羈押121天，母女因此聲請冤獄刑事補償金。台北地方法院刑事補償審查委員會審查後，將補償共96萬8000元。

根據歷審判決，皆認定張姓婦人一家8口皆經醫師診斷患有精神疾病而安排住院，各醫院就住院均有其診斷標準及程序，均查無醫師指稱張婦等8人有施用詐術致使誤信或誤判等情。至於張姓婦人等人於住院期間請假外出，為依醫院請假規定，經醫師評估後辦理。

廣告 廣告

另依醫師證述可知，病患請假頻繁，有無憂鬱症等外顯症狀，與是否裝病並無必然關聯，還因為住院提供病患脫離壓力來源的環境，可改善病患病症。且檢舉人並非專業醫療人員，對於張姓婦人等人的實際病情，毫不知情，僅因「外表看起來好好的卻住院、住院就有錢領」感到懷疑、疑惑，希望員警介入調查，不能逕自因為檢舉人檢舉，就認為有裝病詐保之嫌。

全案一審、二審皆判張姓婦人一家無罪，高等檢察署未上訴，於2023年12月無罪確定。張姓婦人和女兒於2018年12月20日起至2019年4月19日止被羈押121天，北院刑事補償審議委員會審議後，認考量母女倆生活、經濟狀況及所受之精神上、名譽上損害，決議補償母女倆各48萬4000元，總計共96萬8000元。

更多三立新聞網報導

中國女親密照惹議！曹興誠告謝寒冰案再敗 聲請再議被駁

台積電內鬼案首波起訴3工程師延押2月 在看守所裡過年

蕭大陸、侯怡君、張金鳳法庭大戰 蕭稱交往有間隔！張怒批說謊

柯文哲案沈慶京控林俊言恫嚇認罪 檢評會認「言行不當」移請新北檢處分

