花蓮「尋Way花路」電子集章倒數 衝刺抽大獎

花蓮縣政府辦理的「尋Way花路」電子集章活動自一一四年七月七日開跑至今，吸引許多花蓮本地及外地民眾熱情參與並至店家消費集章，帶動街區店家人氣，更讓許多特色店家有機會被看見!

本次電子集章活動將於十一月九日結束，隨著活動進入最後倒數，近期也達到集章高峰期、民眾的集章數量快速成長，讓「集章王」爭霸更顯激烈（見圖），參加者也紛紛展開衝刺，要搶下最高回饋及更多抽獎機會!

本次活動橫跨花蓮北、中、南區及海岸線，精選七大主題路線、約150間特色店家，涵蓋美食飲品、手作體驗、微醺小酌、文化探索等，也能透過LINE官方帳號查詢店家資訊、隨時安排行程。只要於合作店家單筆消費滿新台幣150元，將發票或收據等消費憑證上傳至官方LINE，經審核通過後即可取得一枚電子章。每累積5、10、15、20個電子章，除了能分階段兌換250至1,000元不等電子兌換券，還能自由於全縣約150間活動店家抵用消費，不只回饋直接，使用彈性更高!正因人人都可參與、玩法簡單便利，使用手機就能搞定，讓參與集章活動的人數也不斷增加。

而最終壓軸抽獎也格外吸睛，縣府提醒，同一路線每集滿5個電子章且成功獲得電子兌換券的同時，LINE集章系統也將自動派發1張電子抽獎券，若是至中區的「慢活Way旅」或南區的「食在地Way」路線，則將會加贈2張電子抽獎券，累積愈多，抽中機會就愈大，且每帳號最多可得10張電子抽獎券!然而，活動期間累積電子章數最高的前五名，將贏得「集章王」頭銜，且可額外再獲3張抽獎券，因此原本就已得到10張電子抽獎券的民眾若又是集章王的話，最多可拿到13張電子抽獎券，大大增加了中獎機率!此外，活動還提供豐富且多項的抽獎好禮，包括花蓮五星級飯店雙人住宿券、任天堂Switch主機加遊戲組、Apple iPad、Panasonic奈米水離子吹風機、雙人賞鯨體驗、高級咖啡禮盒等，總價值逾50萬元且獎項數量高達82份!

參與活動的王小姐說到：「越集越有成就感！看到只差幾個章就能拿到下一階段獎項，就會更想集滿它，而且拿到的兌換券可以直接抵用，超級划算!」民眾黃先生也分享：「現在剩下最後倒數幾天，大家都在比誰集的章多，隊友都揪團一起跑店，集章就像闖關，很有挑戰感!完成階段任務就能直接換券又能抽大獎，非常值得投入假期一起玩」，花蓮縣政府觀光處表示，「尋Way花路」活動除促進地方消費，也拉近民眾與店家的距離。至十一月九日前，歡迎全台民眾把握集章最後倒數，利用七大路線地圖規劃最佳遊程，感受花蓮深度旅遊魅力，帶回豐富好禮與抽獎機會!最新活動資訊及集章規則說明，請上「尋Way花路」活動官網（https://explorehualien2025.gosu.bar/index）或 Facebook粉絲專頁（https://reurl.cc/rEN5WN）查詢。