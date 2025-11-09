花蓮「尋Way花路」電子集章 消費證明登錄至11/12、電子兌換券使用至11/24

花蓮縣政府辦理的「尋Way花路」電子集章活動至11月9日止（見圖），誠摯邀請各界民眾與旅客把握活動最後時光，積極參與，一同探索花蓮豐富、多樣的街區風貌與特色優質好店，感受在地的獨特魅力!透過簡單的LINE電子集章方式，參與者能以實際消費獲得電子章，集章額滿後換取不同額度的電子兌換券，享受多元優惠及折扣。

本活動精選七條主題路線，店家類型涵蓋早午餐、咖啡甜點、異國料理、酒吧熱炒、在地小吃、手作體驗及海岸美景等等，民眾只要至合作店家單筆消費滿新台幣150元，即可透過LINE上傳發票或收據獲得一個章。參加者能依條件兌換價值250元至1,000元不等的電子兌換券，單一路線最高可兌換達2,500元。

廣告 廣告

縣府除了準備總價值450萬元的電子兌換券及總價值超過50萬元的抽獎獎品之外，許多店家更祭出活動專屬優惠方案，讓大家可以用最chill的方式集章、開心使用電子兌換券!像是夜市王的人氣攤商原香嘟論竹筒飯、V TREE CAFE、背狗貝果、017 Cafe\'、鯨世界賞鯨、心靈食光 Healing Time、芳草古樹風味館、富里深山咖啡Remote Mountains Caf?，共九間店家讓民眾用更優惠的價格消費集章、使用電子兌換券，千萬不能錯過!

縣府提醒，想盡量多拿幾張電子兌換券的民眾，除了單一路線把缺少的電子章數補上之外，別忘記確認「花路征途獎」集章卡，七大路線的店家只要各集到一個章，就能領取1,000元電子兌換券！想快速拿到抽獎券的朋友，趕快衝一波中區的「慢活Way旅」路線或南區的「食在地Way」路線，這兩個路線每集到5個章，除了跟其他路線一樣會拿到一張抽獎券之外，還能多獲得加碼的兩張抽獎券，等於集5個章一次就拿到三張抽獎券，另外還能同步領取電子兌換券喲!快點把握最後一天的時間，做最後的集章衝刺!

「尋Way花路」電子集章活動至今日(11月9日)止，消費證明可登錄至11月12日、電子兌換券可使用至11月24日止，不僅可享受等同現金的電子兌換券回饋，更有機會抽到豐富獎品!詳細活動資訊及最新消息，歡迎至「尋Way花路」活動官網（網址：https://explorehualien2025.gosu.bar/index）或FB粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/rEN5WN）查詢。