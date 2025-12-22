花蓮「小石花」IP 開放申請 邀在地業者共同行銷城市品牌

花蓮縣政府積極推動城市品牌，以「繁花盛開」為核心概念，將最具代表性的鵝卵石轉化為城市形象識別系統CIS及角色「小石花」IP，該設計近期更榮獲「2025 Taiwan Design BEST 100 年度設計」殊榮，為了讓這份屬於花蓮的榮耀與韌性擴散，邀請在地業者申請使用，將獲獎級的設計力導入民間，共同行銷花蓮。（見圖）

「繁花盛開計畫」提煉出「韌性」、「共生」、「綻放」三大核心品牌價值，並以設計力與創新思維作為具象化精神的關鍵，重新梳理與塑造花蓮的地域品牌樣貌，展現這片土地在歷經挑戰後所累積的堅韌力量與內在美好，主題城市 IP「小石花」即誕生於此脈絡之中，其設計靈感源自花蓮特有的鵝卵石，象徵即使身處堅硬環境，生命依然能破石而生、昂然綻放，傳遞出花蓮人韌性、持續向前的生命力。

為了落實「品牌共享」的精神，歡迎花蓮在地業者參與，推廣本計畫整體品牌形象，本府提供 IP 與 CIS 授權申請，經核准之單位，可依授權範圍將品牌視覺資源應用於行銷推廣（如社群素材、產品視覺等）與相關商品製作中，共同傳遞花蓮的韌性與美好。

有意願之業者請填寫「授權申請書」（詳見花蓮「繁花盛開計畫」IP與CIS開放授權申請網址https://reurl.cc/qKp1ay）並提交申請，縣政府收到資料後將進行審核作業，並提供相關設計素材圖檔供業者使用。

目前已有部分民宿與石材產業率先響應，將品牌語言導入旅宿意象與產品中，透過共創模式，花蓮希望讓城市品牌不只是政府單向傳遞的訊息，而是能由更多在地參與者共同響應。

觀光處長余明勳表示，透過開放「小石花」IP 與 CIS 的共創機制，希望讓更多在地業者、創作者一同參與，「繁花盛開」城市品牌能持續延伸，能走進產業與日常生活。

「繁花盛開」與「小石花」正是花蓮用來述說自身生活樣貌的重要語言，期待更多業者加入，陪伴花蓮在山海之間穩健前行、持續綻放。更多活動資訊請見繁花盛開計畫官網（https://hlwebloom.tw/ ）或及花蓮旅遊小助理( https://hualien.travel/ai-service/ )。