花蓮 幸福午食券 寒假補助4千學童

花蓮縣國中小學校自民國99年起提供免費營養午餐，減輕家長經濟負擔，縣府教育處考量學校廚房寒假期間暫停供餐，弱勢學子恐挨餓，於是透過發放「幸福午食券」，每餐補助費用80元，讓約4000名符合補助資格的學生，可持券到合作店家兌領餐點，滿足每日所需營養。

縣內部分偏鄉學童因家境清寒，只有在學校享用午餐才能滿足每天所需營養，教育處考量學校廚房寒假期間休息不供餐，98年起規畫發放「幸福午食券」，補助清寒學子長假期間午餐費用。

教育處表示，學生寒假期間，不論到校參加課輔、活動或未到校，只要有用餐需求皆可申請午餐補助，由就讀學校製發餐券提供用餐，各校依所在地區特性彈性規畫供餐方式，如學生可到校用餐，或持「幸福午食券」到鄰近合作超商及便當店兌領餐點。

近年物價持續上漲，教育處避免學生健康受影響，自111年起調整原本70元午餐補助金額至80元，隔年更擴大補助對象，從原本低收入戶及中低收入戶，擴展到家庭突發變故及經導師認定有實際需求的學生，希望藉此減輕家長負擔。

教育處表示，「幸福午食券」除能確保弱勢學生在寒假期間，能穩定獲得營養均衡的餐食，降低餐食支出與照顧負擔也可協助家長安心投入工作。

縣長徐榛蔚強調照顧弱勢一直是縣府施政重點，縣府會持續投入社福資源，讓孩子安心成長。