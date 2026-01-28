花蓮 幸福午食券 寒假補助4千學童
花蓮縣國中小學校自民國99年起提供免費營養午餐，減輕家長經濟負擔，縣府教育處考量學校廚房寒假期間暫停供餐，弱勢學子恐挨餓，於是透過發放「幸福午食券」，每餐補助費用80元，讓約4000名符合補助資格的學生，可持券到合作店家兌領餐點，滿足每日所需營養。
縣內部分偏鄉學童因家境清寒，只有在學校享用午餐才能滿足每天所需營養，教育處考量學校廚房寒假期間休息不供餐，98年起規畫發放「幸福午食券」，補助清寒學子長假期間午餐費用。
教育處表示，學生寒假期間，不論到校參加課輔、活動或未到校，只要有用餐需求皆可申請午餐補助，由就讀學校製發餐券提供用餐，各校依所在地區特性彈性規畫供餐方式，如學生可到校用餐，或持「幸福午食券」到鄰近合作超商及便當店兌領餐點。
近年物價持續上漲，教育處避免學生健康受影響，自111年起調整原本70元午餐補助金額至80元，隔年更擴大補助對象，從原本低收入戶及中低收入戶，擴展到家庭突發變故及經導師認定有實際需求的學生，希望藉此減輕家長負擔。
教育處表示，「幸福午食券」除能確保弱勢學生在寒假期間，能穩定獲得營養均衡的餐食，降低餐食支出與照顧負擔也可協助家長安心投入工作。
縣長徐榛蔚強調照顧弱勢一直是縣府施政重點，縣府會持續投入社福資源，讓孩子安心成長。
其他人也在看
南市私幼不當管教情節重大 教育局重罰行為人 落實虐童零容忍決心
針對臺南市安南區某私立幼兒園發生教保服務人員對幼兒不當管教及體罰事件，南市教育局28日表示，經召開「教保相關人員違法事件認定委員會」審議確認相關人員違法情節重大，26日依法對主要行為人劉姓教保員裁處40萬元罰鍰，並認定終身不得聘任為教保服務人員；搭班陳姓助理教保員裁處6萬元罰鍰，並管制任教1年；兩人姓名與機構名稱均同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網，以示懲戒。教育局指出，接獲通報後立即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動調查，並到園調閱監視器影像進行查核；經調查發現，劉姓教保員在教學與照顧過程中，多次對幼兒施以推頭、拍打、大力拉扯及壓制等粗暴行為，甚至出現強迫餵食、導致幼兒心生恐懼情事，已逾越一般社會通念可接受之範圍，委員會據此認定劉員行為 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒假不挨餓！花蓮續發「幸福午食券」 4千學童受惠
花蓮縣內國中小學校自16年前起提供免費營養午餐，減輕家長經濟負擔，不過學校廚房寒假期間暫停供餐，經濟弱勢的學子恐挨餓，縣府為此祭出「幸福午食券」，符合資格的學生寒假期間可持券到合作店家兌領餐點，每餐補助費用80元，約有4000人受惠。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
睽違8年 國光劇團「天上人間 李後主」深情回歸
（中央社記者趙靜瑜台北28日電）睽違8年，國光劇團與趨勢教育基金會攜手打造的「實驗京崑文學劇場」代表作「天上人間 李後主」今年回歸，老將溫宇航再度以內斂的演繹，詮釋李後主（李煜）的文人與深情。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中小學生入大學 花蓮孩子拓展學習視野
為拓展花蓮縣中小學生學習視野並強化多元學習經驗，花蓮縣政府教育處與國立臺灣師範大學合作，辦理「花蓮中小學生入大學堂」計畫，帶領縣內五所國中小學生，前往國立臺灣師範大學，透過校園體驗與跨域學習，增進學生國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日出大道變成「幸福遊樂園」 花蓮年貨大街採買兼遛小孩
【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】由花蓮縣政府主辦的「2026花蓮年貨大街」，將於 2月11日至2月15日每互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
115年至今全台7案場禽流感 防檢署追苗栗雞屍案
（中央社記者吳欣紜台北28日電）台中市豐原區一處蛋雞場檢驗確認禽流感陽性，因業者疑隱匿通報，引發外界關注。農業部防檢署今天說，今年至今禽流感案場共有7場，正追查台中案場是否與苗栗棄置雞屍有關。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最新空污排放清冊出爐 較前一期整體減量約12%
（中央社記者張雄風台北28日電）環境部每2年更新一次空污排放清冊，今天公布最新一版（112年）統計顯示，整體空污排放較前一版（110年）減少近12%；將提前啟動第三期空氣污染防制方案（117年至120年）研訂工作，擘劃更全面的管制政策。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
7作家以客語創作 為客家發聲、點亮時代的光
（中央社記者邱祖胤台北28日電）客委會與鏡文學合辦「客語文學作家創作計畫」，邀7名客籍作家以客語創作，今天在台北「西本願寺樹心會館」舉行「寫出自家个聲，點亮時代个光-當代客語文學寫作」新書發表會。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
畫出心中的那匹馬！正興國小學生用平板創作一百九十匹「夢想馬」
記者王正平／高雄報導 今年是馬年，高雄市正興國小六年級學生，用平板畫出心中的「那一匹…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
奇美博物館埃及大展開幕 英團隊推必看4作品
（中央社記者楊思瑞台南28日電）奇美博物館與英國大英博物館（British Museum）合作推出年度特展「埃及之王：法老」，大英博物館團隊今天出席開幕活動，並特別介紹4件進場後值得仔細品味的珍貴藏品。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
汙水匯流接管 今年目標31校
記者翁順利∕台南報導 為提升校園環境衛生，市府教育局推動汙水匯流改善計畫，去年投入總…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
揚塵致空污 建築工程、分隔島植栽占大宗
（中央社記者張雄風台北28日電）環境部今天發布最新版空污排放清冊，發現建築施工、分隔島植栽等揚塵是PM10、PM2.5的主要來源；近年來加強規範及縣市政府要求營建工地自主認養周遭道路清潔，減少揚塵空污。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
首次參賽封后 崇仁醫專美容保健科一戰成名勇奪ESP全國賽亞軍
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】崇仁醫護管理專科學校美容保健科再創佳績，首次參加「第十四屆專業英日文（ESP）詞台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中蛋雞場涉隱匿禽流感 動物福利標章遭撤銷
（中央社記者吳欣紜台北28日電）台中市豐原區一處蛋雞場雞隻染禽流感，經查業者涉隱匿疫情。由於該場具有台灣動物社會研究會的動物福利標章等，動社今天表示，因其未通過標準稽核及標章規範，今天正式除名。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
花蓮寒假推「幸福午食券」 助4千清寒學生免挨餓
寒假期間各校營養午餐廚房也放假，花蓮縣政府擔心一些家境清寒的學生吃飯恐成問題，因此推出幸福午食券，讓學生可以前往便利商店或是便當店買食物，共計有4000多位學生受惠。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中醫大望年會席開51桌 蔡長海：持續投資人才與科研
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】中國醫藥大學歲末望年會27日晚間在台中林酒店國際廳舉行，全校教職員齊聚一堂互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
公私立中小學校長會議 鍾東錦強調齊心打造更好的教育環境
苗栗縣政府28日召開114學年度第2學期公私立中小學校長會議，縣長鍾東錦頒獎表揚績優學校，感謝校長的用心。會中縣長強調，縣府在財政困難情況下，仍在教育方面投注相當大的經費，請國小、國中、高中校長們加強學生升學會考能力，也要求校長們隨時反映學免費營養午餐生用餐情況，霸凌違法案件認定調查請學校配合教育處縮短處理時間，請校長發揮同理心，事情會做得更好，針對竹南頭份校舍不足問題，縣府也會持續向教育部爭取。此會議於育達科技大學國際會議廳舉行，由苗栗縣長鍾東錦主持，縣府教育處長葉芯慧帶領團隊進行重要政策報告，縣長感謝校長們一生為教育志業的努力奉獻，教育出非常多優秀人才，苗栗縣議員曾美露、副議長張淑芬秘書到場關心教育的推動。鍾東錦表示，苗栗的教育要拜託各校校長一起努力，各校加強學生升學會考能力，尤其國小階段打好數理基礎是關鍵，免費營養午餐也要求校長們隨時反映學生用餐情況，不僅要讓孩子吃得健康更要讓孩子愛吃，同時請學校配合教育處縮短霸凌違法案件認定調查時間，切勿拖時間讓家長寢食難安，請校長發揮同理心，事情會做得更好。會中鍾東錦頒獎表揚防災、終身學習、中輟生預防、復學輔導、交通安全教育、家庭教育輔導、閱台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
花蓮洪災甩鍋中央？國民黨竟告3部長失職 經濟部震怒：無法接受
即時中心／黃于庭報導樺加沙颱風去（2025）年9月重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成19人死亡、5人失蹤。花蓮地檢署持續偵辦該案，聲請光復鄉長林清水羈押禁見獲准。未料，國民黨花蓮縣議會黨團卻稱，此次洪災應由中央承擔，今（28）日赴北檢告發內政部長劉世芳、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季，涉犯《刑法》涉廢弛職務釀災及過失致死等罪。對此，水利署痛斥，此舉嚴重打擊救災人員士氣，政治操作完全不合理且不可接受。民視 ・ 1 天前 ・ 10則留言
龍津高中雙語冬令營 打造龍井區國中小學子英語學習新舞台
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】三年前起，龍津高中開始籌辦寒假的雙語冬令營與暑假的雙語夏令營，開放全龍井區互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
「黃阿瑪的後宮生活」代言文化幣 邀青少年看國片
（中央社記者趙靜瑜台北29日電）文化部文化幣自元旦起開放領用，13歲到22歲青少年每人都可以領到1200點文化幣。今年文化部邀知名IP「黃阿瑪的後宮生活」代言，鼓勵青少年看國片，還有機會獲得限量周邊商品。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言