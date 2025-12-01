花蓮 延續父親職志 森林護管員圓夢

林業及自然保育署花蓮分署舉辦森林護管員甄試，吸引42人報考，經術科、筆試與口試篩選共錄取10人，其中33歲的榜首陳先生因父親過去在林保署工作，從小對林務工作充滿好奇，父親今年病逝後他決定辭去工作，從外地返鄉追尋爸爸腳步，得知錄取消息喜極而泣說：「希望能藉此延續與父親的連結。」

花蓮分署11月29日展開為期2天森林護管員甄試，有42人報考，經初步篩選40人符合資格，首日體能測試到考36人，年紀最小20歲、最大59歲，平均年齡34歲，經第1階段檔車操控與負重體能測試等術科測驗後，有28人進入第2階段筆試與口試，最後10人脫穎而出順利錄取，明年1月5日報到。

花蓮分署昨公布森林護管員甄試錄取名單，上榜者背景多元，榜首陳先生因為父親過去在萬榮工作站擔任森林護管員約13年，讓他從小就對林務工作充滿好奇，陳父多年前生病後，他為了照顧父親與年邁母親，毅然決然辭去外地工作返鄉回到花蓮。

陳先生說，父親今年病逝後，為了更加認識爸爸生前工作內容，先是在花蓮分署擔任約聘人員，經日復一日實際投入相關業務了解林務工作，更加確信自己的選擇也加深報考決心，這次抱著背水一戰的自信應試，最後順利錄取，相當感動，希望能追尋父親腳步延續彼此的連結。

另名具護理背景從台南到花蓮應試的女考生，因大學期間參與社區林業計畫及後續投入東區搜救委員會訓練，確定自己的志向並決定轉換跑道，希望能以投身山林工作做為一生職志，得知錄取後她相當開心，迫不及待準備報到。