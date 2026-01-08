花蓮 強化救災 繩索訓練中心動工

花蓮縣地形狹長、山高谷深，一旦有墜谷或山域等事故，救援難度相當高，縣府消防局精進特搜隊員救災量能，向中央爭取1.18億元經費，以高強度繩索訓練為核心，打造全台首座官方的「繩索訓練中心」，並配置室內車輛破壞訓練空間及「貓道」多樣化訓練情境，工程8日動工、預計11月完工，未來也規畫開放其他縣市搜救隊申請訓練使用。

花蓮因地理位置常遇颱風、地震等災害侵擾，消防局強化救災量能，2年前建造防救災訓練中心，設置地震及火災搶救訓練場域後，再爭取花東基金1.18億元經費挹注展開二期工程，打造地上4層樓的繩索訓練中心，昨天動土開工預計11月4日完工。

建築師黃毓清指出，二期工程主要以3個訓練方向做設計，包括懸吊、高空作業等繩索訓練、車輛救援訓練及管井訓練，其中，管井訓練是考量縣內地震很多，透過在2樓設置許多「貓道」，模擬建物倒塌時，救難人員從高空往下垂降的救援情境。

消防局長吳兆遠表示，以往同仁都要到南投訓練中心做搜救訓練，期間若轄內發生狀況，需舟車勞頓回來搶災，由於花蓮與南投路途遙遠，消防局獲縣長徐榛蔚支持後，決定在縣內設置訓練系統。

他說，二期工程考量縣內墜谷車禍、山域事故頻繁，救災時都需要繩索及車輛破壞的經驗，由於同仁過去只能到民間場域訓練，極為不便，屆時館舍完工後，將成為全台首座官方繩索訓練場域，未來除提供局內同仁及警消志工訓練使用，若外縣市救災團隊有需求也可向消防局申請。