花蓮 救援中鋼拖船脫困 油汙未外洩
中鋼公司巴拿馬籍散裝貨船「通鴻輪」1日擱淺在花蓮縣吉安鄉化仁海堤，前往救援的拖船因風浪大導致絞到纜繩也擱淺受困。經航港局協調2大型拖救船出動救援，3日下午先助貨船脫困並拖帶進花蓮港後，4日下午再趁漲潮黃金時刻協助拖船浮揚，並拖帶進港檢查船舶，所幸2船均未傳出油汙外洩。
受強烈東北季風影響，中鋼公司載運石膏的巴拿馬籍貨船「通鴻輪（CSE PROSPERITY EXPRESS）」1日上午進花蓮港卸貨前主機突然故障，便隨強勁風浪往南漂到花蓮溪出海口並擱淺在北側化仁沙灘，怎料前往救援的拖船「台港13205號」，途中因絞到纜繩失去動力也擱淺。
由於貨船上有逾200公噸餘油，恐威脅海洋環境，航港局第一時間成立緊急應變小組應處，連日研商脫淺方案及防汙措施，經協調2艘大型拖救船出動，掌握東北季風時節短暫可作業間歇期及潮位狀況，前天下午4時許協助貨船浮揚，完成船體檢查及確認現場沒有油汙外洩後，拖帶進入花蓮港並靠泊在22號碼頭。
救援船昨天上午在現場完成拖帶前置作業後，中午一度嘗試拖救擱淺拖船卻因水位較低未果，直到下午2時許海水漲潮，救援船持續緩拉拖救，最後在下午3時23分許成功助拖船脫淺，確認周邊沒有發生漏油後，拖回花蓮港16號碼頭。
東部航務中心表示，貨船船底經確認沒有破洞及漏油，考量底部仍有部分損傷，且在水下無法確認整體船況，待船級協會檢查評估確認無礙後，才會解除管制放行出港，後續也會依規定檢查拖船船舶、調查海難事故等，以確保航行安全。
