花蓮、日本接連地震！專家：三日內須小心餘震

花蓮發生規模5．7地震，東大門夜市，重達2百公斤的裝置藝術招牌，瞬間被震落。（圖／東森新聞）





日本和台灣接連發生地震？兩起地震有關嗎？還是巧合？昨天晚間7點多，花蓮發生規模5．7地震，東大門夜市，重達2百公斤的裝置藝術招牌，瞬間被震落，還有員工被嚇到尖叫抱在一起。只是幾個小時後，日本青森也發生地震，兩者雖然無直接的關聯性，不過專家提醒，三天內恐怕會再發生餘震，民眾不可輕忽。

招牌掉，花蓮東大門夜市門口，重達200公斤的裝置藝術招牌，搖晃好幾下，最後不敵強震墜落下來，民眾見狀紛紛逃離現場，還有知名檸檬汁攤位，員工嚇到互相擁抱躲在一起，不斷放聲尖叫，8號晚間七點多，花蓮發生4級有感地震，花蓮在地居民全都嚇壞。

廣告 廣告

花蓮居民吳先生：「會擔心（地震）一直來造成困擾嗎，當然是不要來最好，但天災還是沒辦法。」

畢竟這幾年，花蓮地區天災不斷，颱風完換地震，重創觀光產業，9日一早夜市管委會，立刻到場勘查。

原民處處長馬呈豪：「現在在做一些檢修，安全的話我們會再有一些補強，評估如果有安全疑慮，我們會盡量整個拆掉。」

花蓮居民：「啊好大。」還有居民，碰上地震時瘋狂尖叫，室內擺設器具，也都晃到快掉落，居民真的好害怕，只是這樣的情形，未來三天內，恐怕有機會再經歷一次。

中央氣象署科長林伯東：「根據我們研判，因為這是規模中型的地震，後續大概在三天內，民眾還是要注意，規模5到5．5的地震，餘震還是會發生。」

但巧合的是，位在東北方的日本青森外海，8日晚間11點多，也發生規模7以上強震，氣象署表示無關聯，日本的地震及海嘯，也不會波及台灣本島，不過氣象專家，仍會持續監控變化，包含震源規模調整，餘震活動與海嘯能量傳播方向，雖然兩者無關聯，不管是台灣還是日本民眾，不免還是怕怕的。

更多東森新聞報導

遊客在日遇強震！ 飯店內「急護電視」 車狂晃驚喊：快哭了

青森7.5強震！狂搖1分鐘逾35傷 岩手海嘯最高70cm

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

