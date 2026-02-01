花蓮「春節訂房僅2成」成近年最慘！業者全說了

生活中心／周孟漢報導



花蓮近年天災頻頻，先是前（2024）年4月發生規模破7的大地震，重創當地基礎建設；去（2025）年又遭逢「樺加沙」颱風，使馬太鞍堰塞湖溢流，淹沒下游光復鄉，當地觀光業也再次陷入窘境，據縣府資料，2025年前11月花蓮各處主要景點，約吸納711.3萬遊客，相較2023年同期，人數幾乎少一半，本以為春節期間，訂房率會升高，不料今年卻只剩約3成，創下近年來最慘紀錄，業者甚至苦喊「開門營業就是賠錢」。

春節訂房僅剩2成！災區標籤成花蓮觀光重傷





針對如此窘境，根據《三立新聞網》報導，花蓮縣旅館公會理事長張琄菡憂心表示，現在離過年僅剩下半個月時間，但訂房卻始終不見回溫，反觀往年都有5、6成，今年平均卻只有2至3成，不少業者感嘆營運成本根本收不回來，甚至大嘆「開門營業就是賠錢」。

花蓮近年天災頻頻，重創當地觀光業。（圖／民視新聞網）





「開門就是賠錢」！業者澄清房價親民：多數僅1至3千元





在慘澹市況中，花蓮觀光協會理事長陳義豐進一步指出，花蓮這8年來接連的震災、疫情與鐵道事故，讓民眾有了「到災區旅遊」的感受，對「花蓮不安全」的心理陰影更是難以揮去。至於有不少人質疑花蓮房價，他則出面喊冤，表示全縣1500家業者中，過年單晚破萬的僅5家，絕大多數房費都落在1000至3000元的平實區間。

花蓮這8年來接連的震災、疫情與鐵道事故，讓民眾有了「到災區旅遊」的感受。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





業者兩極化求生！知名度假村選擇「停業止血」





不過，雖然有業者業績慘澹，但也有部分業者繳出亮眼成績單，其中理想大地渡假飯店，就死守訂房率尚，目前依舊守住6成5，期待連假期間有望能衝破8成；然而也有具有一定知名度的指標性度假村「決定止血」，規劃從2月起熄燈半年到一年，藉此機會將客房與設施進行徹底翻新，打算在國旅低迷期「蹲低跳高」，待景氣回溫再戰。

有業者業績慘澹，但也有部分業者繳出亮眼成績單。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





府預估入住率回升至5成！喊話景點已恢復





面對觀光市場低氣壓，花蓮縣政府觀光處仍持樂觀期待，認為依過往經驗來看，預估隨假期接近，實際入住率有望回升至4到5成。縣府強調，目前花蓮的交通與景點皆已修復完成，太魯閣國家公園周邊道路也配合交管順暢運行，盼國人能用行動重返花蓮，在安全無虞的情況下，用行動支持花蓮觀光，再次感受花蓮旅遊魅力。

