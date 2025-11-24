花蓮「東大門夜市」獲五星金賞獎 顏新章率隊授獎：於有榮焉 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

經濟部今（24）日舉辦「2025榮市聚金、優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，花蓮縣東大門夜市獲「五星金賞」，對此，花蓮縣政府表示，花蓮東大門國際觀光夜市風光拿下市集最高榮譽全國唯一五星金賞，其他攤商則榮獲樂活名攤819顆星。再者，此次領獎由花蓮縣副縣長顏新章率領東大門夜市管委會主委及獲獎攤商們到場授獎。

「於有榮焉！也盼與全國夜市交流，讓東大門夜市更上一層樓！」顏新章表示，很榮幸今天代表出席獲頒最高榮譽「五星金賞」獎項；花蓮近年歷經了數次天災影響後，東大門仍能持續保有精進提升品質的積極態度，並在今天取得這樣的榮譽肯定，實在不容易，邀請全國民眾蒞臨。

花蓮觀光處長余明勳表示，東大門國際觀光夜市持續精進園區各項設施設備與服務，自112年奪下「五星優良」市集，去年維持「五星優良」市集成績，獲得電視節目「夜市王」稱號，今年終於成功獲得優良市集「五星金賞」的殊榮，成為今年度全國唯一取得五星金賞等級市集。

余明勳指出，花蓮縣在今年度「樂活名攤」評鑑上，共373攤獲獎、摘914顆星，其中東大門夜市，共有333攤取得819星等，東大門夜市在縣府、管委會與攤商公私協力下，逐年提升服務環境，包含行動支付、內用不用一次性餐具、環境營造、食品安全等面向獲得評審青睞，持續將東大門夜市的名聲與好滋味努力推銷出去。

「今年夜市拿到五星金賞獎，真的感謝縣府多年來的輔導，榮譽是實至名歸，歡迎各地的朋友都能多多造訪東大門、來花蓮旅遊。」東大門福町夜市管委會主委曾黃家明表示，東大門夜市持續在硬體設施或管委會、攤商的軟實力上提升，我們在去年成為夜市王，也吸引不少遊客慕名而來，同時攤商也持續推廣夜市王招牌，出席各地市集，希望讓更多人看見東大門。

照片來源：花蓮縣府

