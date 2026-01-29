花蓮 棒球場升級 LED照明、計分板e化

運動部推動「優化全民運動與賽會環境計畫」，核定補助1.1億元協助花蓮縣立棒球場硬體升級，包括夜間大型LED燈具、電子計分板、內野看台頂棚更新等設施，現已完工，以提供選手與觀眾更舒適、安全的比賽與觀賽環境，花蓮縣政府將爭取更多職棒及大型賽事在花蓮舉行。

花蓮棒球場連續2年硬體升級，去年5月時由當時體委會挹注1.1億元，其中縣府配合款1100萬元，用以更新整建球場，從去年7月21日開工，歷時5個多月，去年12月29日完工。

縣府教育處指出，改善工程重點有內野看台頂棚薄膜更新、夜間照明系統升級為高效能LED燈具、電子計分板更新、球員休息與動線空間改善、防撞牆與排水設施整修等，全面提升比賽品質與觀賽安全。

縣府額外投入經費增設第2面電子計分板、更新冷卻水塔及拓寬1樓球員廊道，進一步提升比賽運作順暢度與選手使用體驗，同時增進觀眾觀賽舒適與安全。教育處表示，花蓮縣立棒球場長期為東部重要棒球賽事場地，不僅承辦中華職棒例行賽，也承辦各項棒球賽事。

教育處表示，縣府近年積極爭取各項國際賽事主辦權，國際少年運動會8月會在花蓮舉行，將有世界各國約2000名選手到花蓮參賽，有田徑、游泳、足球、網球等賽事，其中射箭項目的場地設在花蓮棒球場，盼透過運動賽事結合觀光為花蓮帶來人潮。