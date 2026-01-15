花蓮「汎札萊・原夢館」啟動招商 打造原民新創基地

「汎扎萊原夢館」今起招商。（圖：梁國榮攝）

為推動原住民族產業發展，花蓮縣政府原住民行政處積極活化閒置場館，將位於花蓮東大門夜市旁的「汎札萊・原夢館」打造為原住民族文創聚落。縣府於15日舉辦招商說明會，公開徵求具文化內涵與創新能量的品牌與團隊進駐，場館預計於今年三至四月正式開館營運，目標成為花蓮觀光與文創發展的重要據點。

花蓮縣政府原住民行政處處長馬呈豪表示，「汎札萊」（Fancalay）為阿美族語，寓意「美好」，「汎札萊・原夢館」的設立，在提供一個長期且穩定的平台，支持原住民族工藝、文創與相關產業發展。館舍緊鄰觀光人潮匯聚的東大門夜市，地理優勢將有助於提升進駐品牌的能見度與市場接觸機會，期望未來能成為帶動花蓮整體觀光與文化體驗的重要節點。馬呈豪也說，此舉不僅是空間活化，更是透過品牌化與平台化策略，提升原住民族文創產品的附加價值，促進產業永續發展與跨界合作。

廣納「原民工藝、創意生活、文化藝術、設計品牌、餐飲體驗、社會企業及跨界創作」等。（圖：梁國榮攝）

本次公開招商釋出館內一至三樓共13處室內空間，單一空間坪數約12至22.5坪。為鼓勵優秀團隊進駐，租金訂為每坪每月新臺幣200元，第一年更提供優惠方案，每月租金約落在3,600元至6,750元之間，電費另計每度10元。招商類型廣泛，涵蓋「原民工藝、創意生活、文化藝術、設計品牌、餐飲體驗、社會企業及跨界創作」等多元領域。

原住民金工工藝師毛皓亞認為，原夢館的成立，將為在地創作者提供一個集中的展銷與交流平台，借助東大門夜市的龐大人流，能有效讓更多遊客認識花蓮原民文化的深度與創意。太魯閣族織布工藝師陳子玄同樣看好此場館潛力。她指出，進駐東大門夜市旁的人氣據點，能讓工藝品直接面對消費者，建立實體信賴與品牌認知，尤其實體空間積累的文化體驗與互動故事，將成為未來拓展網路銷售的堅實基礎，讓原民創作能突破地域，線上線下相互支持，實現產業永續發展。

招商說明會吸引許多原民參與。（圖：梁國榮攝）

申請進駐期間自即日起至1月25日截止。縣府將依書面審查及面談結果，於2月中旬公告入選名單，並隨即展開試營運準備工作。15日的說明會目的在讓有興趣的業者深入了解空間規劃、進駐條件與未來發展願景。（梁國榮報導）