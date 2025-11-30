花蓮 洪水沖走雙腳 門諾輪椅助畫師

獨居花蓮縣光復鄉66歲漆畫老師江添昌，年輕時因意外導致脊椎受損、半身癱瘓需靠輔具移動，923洪災不僅家園被摧毀，大水還沖走「雙腳」，讓他一度感到絕望，經門諾醫院長照團隊調用特製輪椅幫助他恢復基本行動能力，也陪伴找回生活節奏，讓他倍感溫暖，直呼「你們就像天使降臨帶來希望」。

江添昌年輕時在軍中因實彈演習中彈，造成脊椎損傷、半身癱瘓，需靠輪椅行動，921地震發生當下身處南投震央，親眼目睹家園崩毀後，決定返回光復鄉投入漆藝創作，從最簡單的材料開始慢慢磨出專屬他的藝術語言，作品也曾獲國家工藝獎肯定。

江添昌憶起洪災心有餘悸說，當天獨自在家且坐在電動輪椅上，水位短時間內從腳踝漫上腰際，最後淹到胸口，本以為輪椅重量能抵擋水流，沒想到還是被沖出屋外，還好椅上的氣墊座因浮力將身體往上托，他伸手抓住屋簷和輕鋼架，半身浸在激流中長達3個多小時才等到救援，「那時真以為自己走到盡頭」。

江添昌獲救後被收容安置時面臨考驗，他表示，沒有輪椅只能勉強借用有輪子的辦公椅，由他人推著移動，連上廁所都相當不便，彷彿失去尊嚴，直到門諾醫院長照部送來輪椅，彷彿天使帶著希望來到身邊，讓他感受到溫暖。

門諾醫院指出，長照部獲報後，緊急調度特製輪椅與氣囊座墊送抵收容所，細心教導江添昌使用方式，協助恢復最基本行動能力；江添昌目前暫住在榮民之家，預計3到6個月後回到光復鄉重新展開生活，醫院會持續關心復原狀況，銜接未來所需資源，協助生活逐步穩定與安心。