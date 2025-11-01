花蓮 洪災仍有5失聯 重機具招標續搜救

花蓮縣馬太鞍堰塞湖9月23日洪災後至今仍有5人失聯，搜救工作持續中，因各縣市搜救隊與民間自發性挖掘的重機械團體陸續退場後，花蓮縣消防局辦理災區重機具招標作業，將與家屬持續搜尋失聯者，搜救人員形容難度宛若「大海撈針」，但不會放棄任何希望，會全力找尋。

馬太鞍溪堰塞湖溢流導致潰決，洪水挾帶土沙衝向下游，造成下游光復地區19人死亡，失聯的5人分別是自強路高姓男子、武昌街林姓夫妻、佛祖街高姓教授及張姓婦人。

廣告 廣告

消防局長吳兆遠表示，會持續利用空拍機搜尋，地毯式地緣踏勘、搜尋；失聯者大部分都是住在佛祖街一帶，所以搜救人員依照水流方向去挖掘，專業怪手司機也會給建議，若依照水流走向，有選定幾個位置並依照地形用扇形方式擴大開挖，可惜仍無所獲，但「我們就是盡力挖」。

吳兆遠說，日前接獲佛祖街高姓教授的家屬訊息，讓高教授安息在熱愛的土地，讓搜救資源提供給需要的家屬，因此搜救任務集中在另外4名失聯者位置。

災後1個月，中央與縣府救災指揮中心已退場或轉型拚重建，吳兆遠說，各縣市搜救隊、民間業者也已陸續撤離，目前僅剩4部民間重機械機具。

吳兆遠說，為了讓搜救工作持續，消防局正辦理災區重型機具挖掘招標作業，分析相關跡證與地緣，針對可能阻攔的樹林及防坡堤挖掘、異味區域擴大搜索標註及排除，努力尋找失聯者；雖然失聯熱區淤土超過了3公尺，搜救難度高，仍會盡力找尋。